Einen „Sanierungs- und Instandhaltungsstau“ bei den Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee ist während der Haushaltsdebatte des Gemeinderates Ende Januar beklagt worden. Die Fraktion der Freien Wähler forderte die Verwaltung dringend dazu auf, ausstehende Modernisierungsarbeiten anzugehen, um den drittgrößten Arbeitgeber der Kurstadt konkurrenzfähig zu halten.

Verschönerungen wären nötig

Wann genau das passieren wird, war auf SZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung aktuell nicht in Erfahrung zu bringen. Nur so viel: Im alten Bauteil C des Maximilianbades werden derzeit die Arztzimmer renoviert und laut Bürgermeisterin Monika Ludy stehen an diesem Kliniktrakt noch im laufenden Jahr auch eine Dachsanierung und Verschönerung der erkennbar in die Jahre gekommenen Fassade auf der Agenda.

Wie mehrfach berichtet, hat die Gesundheitsstadt Bad Waldsee in den letzten Jahrzehnten zig Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung ihrer Rehakliniken investiert.

Neben enormen Ausgaben im Bereich des Brandschutzes seien stellvertretend dafür ein Neubau auf dem Klinikgelände des Maxibades (Eröffnung 2010) und zuletzt die Saunalandschaft bei der Waldsee-Therme (Eröffnung 2017) genannt. Das ist aber alles schon eine ganze Weile her und zuletzt hat die Corona-Pandemie den Kliniken kräftig zugesetzt.

Die Corona-Delle gut überstanden

Nach Einschätzung der Freien Wähler haben die Mitarbeiter des größten städtischen Eigenbetriebs „durch großen Einsatz dazu beigetragen, dass unsere Kliniken die Corona-Delle endgültig hinter sich lassen konnten. Aber jetzt gilt es dringend, den Sanierungs- und Instandhaltungsstau anzugehen“, empfahl Fraktionssprecher Bernhard Schultes im Verlauf der Haushaltsdebatte. Dies sei geboten, weil die Häuser einen „exzellenten Ruf am Markt und bei den Patienten haben“.

Nach seiner Einschätzung sind viele Klinikbereiche erkennbar in die Jahre gekommen. „Besonders betroffen sind die Behandlungs-, Therapie- und Eingangsbereiche. Modernisierungen sind aber auch notwendig in der Zentralküche und in den Restaurants“, weiß der Stadtrat.

Er kam zudem an das im „Masterplan Gesundheitsstandort“ von 2017 als notwendig bezeichnete Vier-Sterne-Hotel im Kurgebiet zu sprechen: „Wir erinnern ein weiteres Mal an die Ansiedlung eines Themenhotels, das in der Planungsschublade offenbar immer noch weit unten liegt“, mutmaßte Schultes und fügte hinzu, dass er den aktuellen Wirtschaftsplan Städtische Rehakliniken im Gegensatz zur Rathausspitze „nicht so schwarz sehe“.

Welche Renovierungen anstehen.

Welche Investitionen aus Sicht der Klinikleitung denn nun 2024/25 am dringendsten sind und was diese Bauarbeiten für Auswirkungen haben auf den laufenden Klinikbetrieb mit einer erfreulich guten Auslastung, war auf SZ-Anfrage von Bürgermeisterin Ludy allerdings nicht zu erfahren. In ihren Ausführungen thematisierte sie lediglich die bereits begonnene Renovierung von Arztzimmern im Gebäudetrakt C des Maximilianbades, die bei voller Belegung des Hauses über die Bühne gehe.

Die notwendige Dachsanierung und eine gebotene Fassadenverschönerung folgten ebenfalls noch 2024. „Über weitere Sanierungsmaßnahmen bei den Rehakliniken wird informiert, sobald diese beschlossen sind“, so Ludy dazu abschließend.