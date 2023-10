Die Drogeriemarktkette dm könnte in Bad Waldsee ansiedeln. Zumindest hat der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) in der Sitzung am Montagabend im Rathaus die Voraussetzungen dafür geschaffen. So sehen die Pläne im Detail aus.

Direkt neben der Lidl-Filiale in der Steinenberger Straße ist ein Neubau geplant. Auf der ungenutzten und versiegelten Parkplatzfläche soll der Drogeriemarkt mit Dachbegrünung und PV-Anlage gebaut werden. Die Verkaufsfläche liegt bei rund 673 Quadratmetern. Außerdem soll die östliche Fassade begrünt werden. So geht es aus der Projektbeschreibung von Lidl hervor.

Verkaufsfläche wird vergrößert

Lidl selbst will bekanntlich umbauen und hat sich daher schon vor geraumer Zeit mit Erweiterungsplänen an die Stadt gewandt. Die derzeitige Verkaufsfläche (1310 Quadratmeter) soll um 263 Quadratmeter vergrößert werden. Interessant: Das Sortiment an sich solle nicht ausgebaut werden, vielmehr sollen die Waren durch die zusätzliche Verkaufsfläche attraktiver präsentiert und die Gänge etwas breiter werden. Zwischen Lidl und dm soll zudem eine DHL-Packstation neu gebaut werden.

Die Nahversorgungssituation in der nördlichen Kernstadt werde durch die geplanten Ansiedlungen und Erweiterungen deutlich verbessert und Arbeitsplätze geschaffen, betonte Oberbürgermeister Matthias Henne. Gerade im Hinblick auf das Baugebiet „Beim Pfändle“ und das geplante neue Wohngebiet an der Biberacher Straße beim Erwin-Hymer-Center sei ein höherer Bedarf zu erwarten.

Wie berichtet möchte Lidl die Bestandsfiliale nicht komplett abbrechen, sondern modernisieren. Unter anderem soll das Satteldach durch ein begrüntes Pultdach beziehungsweise Flachdach ersetzt werden. Auch der Eingangsbereich soll verändert werden. Einerseits sieht der Plan einen Rückbau des Vordachs vor und auch die Pfandannahme soll sich direkt im Einkaufsmarkt befinden.

Parkplätze werden für SUV-Fahrer vergrößert

Einige Parkplätze werden mit einer PV-Anlage überdacht und eine Elektroladesäule errichtet. Diese Maßnahmen wurden in Bezug auf das Energie- und Klimapolitische Leitbild der Großen Kreisstadt in der Sitzung von Baurechtsamtsleiter Peter Natterer besonders positiv hervorgehoben. Mehrere Parkplätze würden zudem von 2,50 auf 2,70 Meter verbreitert. „Das hängt mit den SUV zusammen“, erläuterte Natterer und erntete dafür ein paar hörbare Ausatmer vonseiten der Stadträte.

Jörg Kirn (Grüne) ging darauf ein: „Es soll ja auch Menschen geben, die nicht mit dem SUV kommen, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“ Er interessierte sich für die Anbindung dieser Verkehrsteilnehmer. Natterer verwies auf die aktuelle Verkehrssituation dort, wollte die zuständige Tiefbauabteilung aber darauf hinweisen, bei der Radwegekonzeption nochmals zu prüfen, ob weitergehende Maßnahmen notwendig sind.

Die Frage nach den Parkplatzanzahl

Auf die künftige Parkplatzsituation vor Ort ging auch Franz Daiber (FW) ein. Der Freie Wähler rechnete vor, dass sich die Anzahl der Stellplätze nach den Neubauten von dm und DHL von 123 auf 108 verringern. „Es gibt dann 12 Prozent weniger Stellplätze, aber 72 Prozent mehr Geschäftsfläche. Da sehe ich ein Problem“, so Daiber. Natterer entgegente, dass die gesetzlich vorgegeben Standards eingehalten würden und für die Kunden auch künftig ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. „Bisher hatte Lidl ein sehr großzügiges Stellplatzangebot“, ließ Natterer die Stadträte wissen.

In der Sitzung des AUT wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebbauungsplan trotz der Diskussion einstimmig ‐ bei einer Enthaltung von Franz Daiber ‐ gefasst. Da es sich um eine Nachverdichtung handelt, greift Paragraf 13a und ermöglicht folglich ein beschleunigtes Verfahren. Eine Vorprüfung habe ergeben, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sei.

Andreas Hepp (CDU) informierte sich zudem über ein 2019 angestoßenes Projekt gegenüber von Lidl. Das bestehende Wohnhaus sollte aufgestockt werden und daneben ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen und Feinkostladen entstehen. Die entsprechenden Regelungen habe die Stadt in den Bebauungsplan aufgenommen. Von städtischer Seite sei das Verfahren abgeschlossen.