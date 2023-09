Die Bundesjugendspiele verändern sich in diesem Schuljahr. Während Kritiker bemängeln, dass der Wettbewerb verloren geht, sehen Befürworter der Reform den Vorteil, dass die Kinder spielerisch an den Sport hingeführt werden. War der Leistungsdruck bislang also zu hoch? Schwäbische.de hat bei zwei Grundschulrektoren in Bad Waldsee und Aulendorf nachgefragt.

Die Ausgangslage

Bislang traten die Grundschüler in drei Leichtathletik-Disziplinen an: 50 Meter Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Dieser Dreikampf wird nun abgelöst durch eine Vielzahl von Disziplinen in den Bereichen Sprinten und Hürdenlaufen, Springen, Werfen und Ausdauer. So soll beim Wurf beispielsweise nicht mehr in Zentimetern gemessen werden, sondern es gilt in Zonen zu werfen.

Die generelle Idee dahinter: Aus dem Wettkampf wird ein Wettbewerb. „Die Intention dabei ist, dass weniger der Leistungsvergleich im Mittelpunkt stehen soll, sondern die Freude an und die Lust auf Bewegung“, verdeutlicht der Waldseer Schulleiter der Grund- und Werkrealschule, Frank Wiest, die Reform.

Gute oder schlechte Neuerung?

Die Leichtathletik Baden-Württemberg (LABW) befürwortet die Reform. Und auch Oliver Trzeciok, Rektor Grundschule Aulendorf, sieht die Vielfalt an Disziplinen positiv ‐ aber auch „eine ungute Abwertung des Leistungsprinzips.“ „Der Sportunterricht in der Grundschule ist bereits eher auf Spaß an der Bewegung fokussiert, der Gesundheitsaspekt ist dabei sehr wichtig. Gelegentlich sollte es ,ehrliche’ Leistungsrückmeldungen zu sportlichen Fähigkeiten geben“, so Trzeciok. Kinder würden sich diese Rückmeldungen oft auch in Zentimetern und Sekunden wünschen, was nebenbei auch das Zahl- und Größenverständnis fördere.

Die Tradition der Bundesjugendspiele hat Frank Wiest nie infrage gestellt. „Aus meiner Sicht ist es jedoch grundsätzlich nicht entscheidend, welche Form des Bewegungstages praktiziert wird, sondern vielmehr die Haltung, die dahinter steht. Für mich geht es um die Freude an der Bewegung und um die Entwicklung einer Kultur des Gewinnens und Verlierens, bei der sich das Kind als Person, unabhängig von der Leistung, geschätzt und gesehen fühlt“, erklärt der Waldseer Rektor.

Bisherige Erfahrungen

Bei den letzten Bundesjugendspielen habe Trzeciok bei vielen Schülern Vorfreude und Leistungsbereitschaft gespürt. „Mehrere Kinder kamen auf mich zu und bedankten sich dafür, dass sie im Aulendorfer Stadion auf einer Laufbahn unter Anfeuerungsrufen von der Tribüne laufen durften“, berichtet der Aulendorfer Grundschulrektor.

Für den Waldseer Rektor Wiest haben Kinder seiner Erfahrung nach „ein sehr feines Gespür dafür, was sie gut oder aber auch weniger gut können und ich halte es für wichtig, sie in ihren Stärken zu unterstützen, aber auch Schwächen anzuerkennen und zu benennen, ohne sie als Person als Ganzes abzuwerten“.

Geht das Leistungsprinzip verloren?

Dass Kritiker in der Neuerung einen Verlust des Leistungsprinzips sehen, ist für Frank Wiest durchaus nachvollziehbar. Durch die neuen Regeln würden sich die Kinder beispielsweise nur noch mit den Kindern ihrer Klasse vergleichen und nicht mehr im Schul-, Länder -und Bundesvergleich.

„Aus meiner Sicht brauchen Kinder echte und ehrliche Rückmeldungen über ihre Leistungen. So können gemeinsam mit den Kindern Erfolge gefeiert und Entwicklungsmöglichkeiten gesehen, benannt und gefördert werden.“ Entscheidend sei, dass dies vor dem Hintergrund einer wertschätzenden Haltung geschieht und der Wert des Kindes unabhängig von dessen Leistung geachtet wird.

Die Rolle des Schulsports

Für Trzeciok steht fest, dass alle Grundschulkinder Anregungen erhalten sollten, eine Sportart für sich zu entdecken und vielleicht im Sportverein auszuüben. „Wenn Deutschland zum Beispiel bei internationalen Großveranstaltungen der Leichtathletik vertreten und erfolgreich sein will, stellt sich auch die Frage, welche Rolle Schulsport haben soll“, meint Trzeciok und ergänzt unmissverständlich: „Wir sollten zumindest bei einem Teil der Schülerschaft auch sportlichen Ehrgeiz fördern.“

Für Frank Wiest gehört der Wettkampf ebenfalls zum Sport dazu. „Ich bin mit den im Sport verbundenen Leistungsanforderungen groß geworden und meiner Erfahrung nach eignen sich Sport und auch Wettkämpfe hervorragend als spielerisches Übungsfeld fürs Leben. Sicherlich gibt es Kinder, die mehr oder weniger Freude an Bewegung haben und dennoch vertrete ich die Meinung, dass eine grundsätzliche Freude an Bewegung und sich mit anderen zu messen zur kindlichen Natur gehören“, so Wiest.

Die Zukunft

An der Grundschule Aulendorf soll im Kollegium diskutiert werden, ob das Sportabzeichen „nicht noch stärker als Ziel für (fast) jedes Grundschulkind in den Fokus“ genommen werden soll. Bekanntlich bietet das Sportabzeichen über mehrere Disziplinen hinweg die Möglichkeit, Leistung in den Bereichen Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit zu zeigen.

Frank Wiest hält indes eine förderliche Rückmeldekultur für entscheidend. „Diese kann aus meiner Sicht dadurch gelingen, dass nicht nur Siege als Erfolg gewertet, sondern die Wege zum Ergebnis gewürdigt werden. So können Kinder für Trainingsfleiß, Fairness, Teamgeist, Anstrengungsbereitschaft und kleine Fortschritte gelobt und in ihren Selbstwirksamkeitserfahrungen unterstützt werden.“

Sowohl das Gewinnen als auch das Verlieren sollten ernsthafte und echte, für das Kind spürbare, Anerkennung und Respekt erfahren. „Diese pädagogische Aufgabe nimmt uns weder der sportliche Wettkampf noch der bewegungsorientierte Wettbewerb ab“, erklärt Wiest.