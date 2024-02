Das Tattoo-Studio an der Waldseer Hochstatt gibt es inzwischen seit gut fünf Jahren. Inhaber Nico Rossburg wagte sich als Neuling an Nadel und Tinte und gründete Empire Ink. Vor allem in den Nuller-Jahren wurden Tattoos für die breite Masse salonfähig. Und heute? Schwäbische.de wollte wissen, wie es um den Tattoo-Trend steht.

Alle Kabinen sind um 11 Uhr morgens belegt. Vier Tattoo-Artists arbeiten konzentriert an ihrer jeweiligen Liege. Der Tattoo-Trend, der vor gut zehn Jahren richtig Fahrt aufnahm, scheint ungebrochen. Ende 2018 eröffnete der 28-Jährige den Laden, inzwischen hat er expandiert, koordiniert drei weitere Läden in Ravensburg und Umland. Er selbst ist sein bester Kunde. Bis auf sein Gesicht und die Finger zieren Marilyn Monroe, Blumen, Affirmationen und weitere Bilder seine Haut.

Tatöwiertrend ist ungebrochen

Die Deutschen scheinen nicht tätowiermüde zu werden. Im Gegenteil. Waren 2009 rund ein Viertel der Männer und Frauen tätowiert, ließen sich 2017 die Hälfte aller Frauen zwischen 25 und 34 ein permanentes Andenken mit Tinte stechen. Gestochen wird weiterhin, doch die Motive haben sich geändert. Waren am Anfang vor allem wuchtige Motive oder sogenannte Tribals - harmonische Stammesformen, die häufig den männlichen Oberarm zierten - angesagt, wählen die Menschen heute eher filigrane und natürliche Motive.

Auf einem Kunstledersofa im Eingangsbereich sitzt Lydia. Die junge Aulendorferin sieht ernst aus. Sie wird in wenigen Minuten ihr erstes Tattoo gestochen bekommen. Seit fast einem Jahr hegt sie diesen Wunsch. Das Motiv steht ebenfalls schon lange fest. Eine kleine Person steht dort in einer Landschaft, eine übergroße Hand streckt sich ihr von oben entgegen. Sie wollte etwas Symbolträchtiges. Eine schützende Hand, die sie immer begleitet. Jana Veber wird Lydias Tattoo-Artist, wie die Tätowierer sich selbst nennen, sein. Sie zeichnet besonders gerne filigrane Dinge wie Schmetterlinge. Sogenannte Fine-Line Tattoos, also aus einem zarten Strich gezogen. Das sei auch der Trend, betont Inhaber Nico Rossburg.

Aktuell sind Tiere und feine Zeichnungen im Trend

Veber selbst sieht aus wie aus einem Manga-Comic entsprungen. Ganz in schwarz gekleidet, hängen luftige Flügelarme seitlich an ihrem Shirt herab - fledermausgleich. Auf dem Kopf trägt sie einen Haarreif, aus dem winzige Hörner ragen. Die Haare sind pechschwarz gefärbt.

Auch Rossburg bestätigt den Wandel bei Tattoos. Er selbst ist ein Abbild dieser Entwicklung. Sein Körper spiegelt die gesamte Bandbreite wieder: von großflächig bis filigran.Vor gut zehn Jahren waren vor allem große, bunte Motive gefragt. Viel 3-D, riesengroße Projekte, große Gesichter. „Tribal ist out, das geht nicht mehr“, sagt Rossburg. Man setze mehr auf kleine, feine Sachen, die mit einer Nadel gezogen würden. Der Jungunternehmer zeigt seinen Unterschenkel. Dort hat er Fine-line getestet.

Niemand will heute ein Arschgeweih. Oder?

Das berühmt-berüchtigte Arschgeweih, das in den 2000er Jahren besonders beliebt war, sei heute hingegen out. Inzwischen wollten viele es covern, also abdecken lassen. Dazu wird in Hautfarbe über das ungewünschte Motiv tätowiert und es unsichtbar gemacht. Man kann es auch weglasern lassen - das dürfen allerdings nur Ärzte machen.

Im vorderen Bereich hört man englische Stimmen. Zwei Spanier tätowieren. Alejandro Gutierrez, den alle nur Zilo nennen und José Rasteu. Zilo stammt aus Madrid, Rasteu aus der südspanischen Stadt Cádiz, arbeitete zuletzt aber auf Mallorca. Die Konkurrenz sei dort zu hart gewesen, erzählt er. Er weitete seine Jobsuche europaweit aus und fand Nicos Ausschreibung. Seitdem ist er in Bad Waldsee und zufrieden hier. Sein Kunde geht ebenfalls mit dem Trend. Tiermotive sind aktuell bei vielen beliebt. Rasteu sorgt heute dafür, dass ein Bär auf dem Unterarm seines Kunden in dichtes Unterholz abtauchen kann. Die feinen Tannennadeln sticht er vorsichtig in die Haut. „Nicht zu flach, nicht zu tief“, sagt der erfahrene Artist. Sticht man zu tief, dehne sich die Farbe später aus.

Präzise Vorgaben wie Abziehbilder auf der Haut

Zilo arbeitet an der Liege gegenüber. Der Madrilene rasiert und desinfiziert den linken Unterarm von Kunde Jona Hepp. Auch Hepp hat sich trendbewusst für ein fein gezeichnetes Tattoo entschieden. Zilo presst das auf dünnem Spezialpapier ausgedruckte Motiv auf die feuchte Haut und zieht es vorsichtig ab. Lachende Masken sind jetzt in blauer Tinte zu sehen - die präzise Vorlage für das spätere Tattoo.

Ob alle ein Tattoo haben müssten, die bei ihm arbeiten? Rossburg lacht. Nein, das sei keine Bedingung. Aber sich für Tattoos interessieren und etwas auskennen, das erwarte er schon. Auf die Frage, ob die Azubine am Empfang auch tätowiert sei, dreht sie sich lachend um, hebt leicht ihren Pullover. Ein Arschgeweih als Fine-Line-Tattoo zieht sich am unteren Rücken entlang. Also doch ein Comeback?

Auch Lydia ist zufrieden. Eine Folie schützt ihr frisches Tattoo. Es ist klein und dezent am hinteren Oberarm. Die rund hundert Euro hat sie gerne gezahlt. Ab jetzt hat sie ihren persönlich ausgewählten Schutzengel immer bei sich.