Seit zehn Jahren gibt die Initiative B 30 jährlich eine Auswertung der Verkehrsstaus auf der Bundesstraße heraus. Nun liegt das Ergebnis von rund 54.000 Verkehrsmeldungen im Jahr 2023 vor.

Wie der Gründer der Initiative B 30, Franz Fischer, mitteilt, sind auf der Strecke zwischen Ulm und Friedrichshafen im vergangenen Jahr insgesamt 7662 Verkehrsstaus gezählt worden. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren es 4528 Staus. Damals war die B 30 zwischen Baindt und Gaisbeuren aber wegen Bauarbeiten gesperrt. Daher wurden in diesem Zeitraum dort keine Staus gezählt. 2021 staute es sich 4939 Mal.

Die Gründe für die hohen Stauzahlen auf der B 30

Es wird deutlich, dass die Auto- und Lastwagenfahrer im vergangenen Jahr häufig zum Stehen gezwungen waren. Wesentliche Gründe für die Zunahme der Stauzahlen benennt Fischer mit dem Wegfall der Corona-Kontaktbeschränkungen, Umleitungen und Baustellen sowie einer verbesserten Datenerfassung.

Die gesamte Staulänge betrug laut Initiative B 30 rund 13.233 Kilometer (2022 waren es 6528 Kilometer). Die Verkehrsteilnehmer hätten rund 2503 Stunden im Stau verbracht. Die Umweltbelastung durch staubedingte Emissionen habe rund 409 Tonnen betragen.

Die Stauschwerpunkte

Am häufigsten habe sich der Verkehr zwischen Lochbrücke und Friedrichshafen gestaut. Allein auf diesem Streckenabschnitt habe es 2063 Staus mit 805 Stau-Stunden gegeben. Auch das Stadtgebiet Friedrichshafen ist gemäß der Auswertung staugeplagt. Während 1437 Staus standen Autos und Lastwagen 284 Stunden still. Auf diesen Streckenabschnitten sei es aufgrund einer Baustelle auf der B 31 von März bis Mai zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen gekommen. In der Folge hätte es in diesem Bereich deutlich mehr Verkehrsstaus gegeben als in den Vorjahren.

Auch bei Gaisbeuren und Enzisreute wurden die Nerven der Fahrer auf die Probe gestellt. 826 Staus führten zu 383 Stunden Stau-Stillstand. Am stauanfälligsten seien insgesamt die Streckenabschnitte zwischen Meckenbeuren und Friedrichshafen einschließlich des Stadtgebiets Friedrichshafen (20,9 Prozent der Stau-Kilometer), Bad Waldsee bis Egelsee (17,1 Prozent) und Biberach bis Unteressendorf (12,7 Prozent).

Die Hauptursachen für die Staus zwischen Bad Waldsee und Egelsee lagen laut Fischer am hohem Verkehrsaufkommen (84 Prozent), der Witterung (7 Prozent) und an Unfällen (4 Prozent). Von Biberach bis Unteressendorf waren hohes Verkehrsaufkommen (51 Prozent), Brückenschäden (28 Prozent) und die Witterung (11 Prozent) die Hauptursache für Stau. Bemerkenswert sei die Zunahme witterungsbedingter Verkehrsbehinderungen in den letzten Jahren.

Werktage besonders betroffen

Die meisten Staus wurden an Werktagen von 7.20 bis 8.20 Uhr und 15.25 bis 18 Uhr beobachtet und lagen damit in den Hauptverkehrsstunden, der sogenannten Rushhour. An Sonn- und Feiertagen hingegen habe es nur wenige Staus gegeben. Auffällig: An Freitagnachmittagen hätten die Verkehrsstaus teils mehrere Stunden früher eingesetzt.

Übrigens: Die meisten Staus gab es im Mai, die wenigsten im August.