Waldsee hat eine gut sortierte Stadtbücherei. Auch mehrere öffentliche Bücherschränke gibt es, die von Leserinnen und Lesern bestückt werden und den Buchkreislauf am Leben halten. Ein Blick in den Bücherschrank am Stadtsee Anfang 2024 soll Aufschluss über die Lesegewohnheiten geben. Was mögen die Waldseer, was misten sie aus, was lassen sie schweren Herzens gehen oder was möchten sie unbedingt mit anderen teilen? Auch die Ausleihgewohnheiten der Bücherei geben gut wieder, was die Waldseer schmökern.

Leiter der Stadtbücherei, Bibliothekar Jan Scheurer, fasst die Lesegewohnheiten folgendermaßen zusammen: Die Waldseer sind Koch- und Gartenbuchmenschen, die vor allem die Gegenwartsliteratur schätzen. Es darf gerne blutig und spannend werden - Krimis und Thriller rangieren in der Ausleihe ganz oben. Aber auch weniger brutal wird gerne gelesen.

Es darf gerne spannend und etwas blutig sein

Schaut man sich die jährliche Ausleihstatistik an, stechen beliebte Autorinnen und Autoren wie Jojo Moyes, Juli Zeh und der Sachbuchautor Ewald Frie hervor, der mit seinem preisgekrönten Buch „Ein Hof und elf Geschwister“ auf sich aufmerksam machte. Sein Thema: Landwirtschaft und seine Umbrüche, aus einer persönlichen Sicht erzählt, scheint die Leserinnen und Leser interessiert zu haben.

Scheurer und sein Team sorgen dafür, dass immer wieder aktueller Lesestoff nachkommt. Jedes Jahr sind es 5000 neue Medien, die sie einkaufen. Der Austausch der Bücher sei allein schon aus Platzgründen nötig, so Scheurer. Viele der ausgemisteten Bücher werden auf dem Second-Hand-Flohmarkt verkauft, manchmal bestückt die Stadtbücherei auch den Bücherschrank.

Tonies sind sehr gefragt

Die Deutschen gelten als Reiseweltmeister. Das spiegelt sich auch in der Ausleihe wieder: Reiseführer sind sehr beliebt, gefolgt von den erwähnten Koch- und Gartenbüchern. Auch das Thema Lebenshilfe, Bücher zum Thema Fasten und gesunder Atmung scheint die Waldseer zu packen.

In der Sektion Kinderliteratur machen die sympathisch gestalteten Tonie-Hörspielfiguren den größten Teil aus.

Die stechen heraus, alleine in einer Woche wurden 180 Tonies ausgeliehen. Jan Scheurer

Er ist von dem reißenden Absatz der insgesamt 200 Tonies, die im Bestand sind, beeindruckt. Auch Klassiker wie Hörbücher der drei ??? seien beliebt, gefolgt von den Kinderbüchern bis neun Jahre. Kinder begnügen sich selten mit nur einem Medium. „Die kommen rein, sehen ‚Die drei ???‛ und wollen nicht nur ein Buch ausleihen“, erzählt der Buchspezialist.

Bücherkreislauf funktioniert

Auch Scheurer ist von der Idee des Bücherschranks begeistert und begrüßt dieses niederschwellige Angebot. Ein Gang zum Bücherschrank an den See Anfang Januar zeigt: Er ist gut gefüllt und im Vergleich zu einigen Wochen zuvor, hat sich das Sortiment komplett erneuert. Der Kreislauf des Buches scheint gut zu funktionieren. Zu finden war Anfang Januar ein Mix aus leichter Lesekost, ohne völlig ins Banale abzudriften, das ein oder andere gehaltvolle Kinderbuch, Reiseführer, Krimis und Sachbücher. Der Bücherschrank gibt also genauso gut das statistisch erfasste Leseverhalten wieder.

Wir erlauben uns eine kleine Spielerei. Wir wählten drei Bücher aus dem Bücherschrank, schlugen Seite 100 auf und führten den ersten Satz, angereichert mit etwas Lokalkolorit, fort. Viel Spaß beim Lesen!

Buch 1 Der Sprayer. Ein Roman von Steve Lopez

Er schlug die Beine übereinander und verschränkte die Hände im Nacken, so daß er aussah wie einer, der am Strand ein Sonnenbad nimmt.

Der Stadtsee lag spiegelglatt vor ihm. Nur zwei Ruderer schlugen in monotonem, gut eingespieltem Rhythmus über die Wasseroberfläche. Selbst der Schwan, der sonst hier sein Revier markierte, schien noch im Silvesterrausch zu sein. Auch die Spaziergänger waren an diesem Morgen rar. Nur der Mann auf der Parkbank schien die Kälte nicht zu bemerken. Er ruhte in sich. Die Arme entspannt hinter dem Kopf verschränkt, ließ er seine Gedanken schweifen...

Buch 2 Die Mauer. Ein Roman von John Lanchester, aus dem Englischen

Es fiel ihr schwer, das Kochen den Dienstlingen zu überlassen, und während der ersten paar Tage schlich sie andauernd um den Koch herum und machte Vorschläge, die er - seiner Körpersprache nach zu urteilen - nicht unbedingt immer willkommen hieß.

An diesem Morgen reichte es ihm. Ständig mäkelte sie an seinen Gerichten herum. Mal fehlte das Salz, dann war es nicht cremig genug oder die Suppe angeblich zu dünn. Er bemühte sich. Ging jeden Samstag und Dienstag auf den Markt, um immer frische Zutaten aus der Region zu verwenden. Sogar vom Biohof Hepp bezog er regelmäßig die Gemüsekiste. Als er wieder einmal spürte, wie sie sich hinter seinem Rücken anschlich, während er die Kartoffeln schälte, konnte er nicht anders. In einer ruckhaften Bewegung dreht er sich um, den spitzen Schäler vor seinem Bauch. Ihr Schrei ließ ihn aus seiner Wut auftauchen. Doch da war es zu spät...

Buch 3 Ach, wie sehn ich mich nach dir. Die schönsten Liebesgedichte von Johann Wolfgang Goethe

Hab´ ich tausendmal geschworen

Hab´ ich tausendmal geschworen,

Dieser Flasche nicht zu trauen,

bin ich doch wie neugeboren,

Läßt mein Schenke fern sie schauen.

alles ist an ihr zu loben,

Glaskristall und Purpurwein.

Hab´ich tausendmal geschworen,

Dieser Flasche nicht zu trauen,

auch wenns oberschwäbsche Kräutle,

mit hauchzartem blauen Häutle,

mich in Sphären hinauf trägt...

Zur Erinnerung: Der Bücherschrank ist für alle offen. Die Bücherei der Stadt bestückt ab und zu zusätzlich. Idealerweise legt man für jedes entnommene Buch ein neues hinzu. So bleibt der Bücherkreislauf am Leben.