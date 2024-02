Die Waldseer Narren haben wieder das ganze Jahr darauf hingefiebert, jetzt ist es endlich soweit - die Hochfasnet steht vor der Tür. Eine Woche lang ist (fast) jeden Tag etwas geboten. Die Narrenzunft gibt hier einen Überblick über die Veranstaltungen der kommenden Tage:

Am Mittwoch vor der Fasnet, also am 7. Februar, bekommt der Oberbürgermeister beim Narrenrechtabholen um 19 Uhr im Rathaus den Strohhut aufgesetzt und verkündet Narrenrecht und Narrenfreiheit. Bei der anschließenden Nacht der Waldseer Narren präsentieren die närrischen Gruppen Musik und Fasnetsstimmung in die Waldseer Wirtschaften. Beim Schrättelestanz um Mitternacht gibt es vor dem Rathaus auch im 70. Jahr seines Bestehens eine schaurig-schöne Stimmung zu erleben.

Das ist los am Gumpigen Donnerstag

Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, weckt die Nachtwächtergruppe ab 8 Uhr beim Fasnetsausrufen die Stadt. Das Sammlervölkle ist ebenfalls unterwegs. Außerdem wird der Narrensamen, also die Kinder, bei der Schulstürmung um 9 Uhr von der Schule befreit. Beim Wächsebrauch um 9.30 Uhr vor dem Gasthaus Hirschen werden Wurst und Wecken aus den Fenstern geschmissen. Weiter geht es um 10 Uhr, dann stellen die Jungelfer den Narrenbaum auf der Hochstatt auf. Um 14 Uhr steht der Narrensprung der heimischen Masken und närrischen Gruppen an.

Am Bromigen Freitag, 9. Februar, brauchen die Narren eine kleine Verschnaufpause, wie die Narrenzunft mitteilt.

Die Veranstaltungen am Wochenende der Hauptfasnet

Am Fasnetssamstag, 10. Februar, steht bei den Umzügen in Steinach (Narrenclub Achstein, 14 Uhr) und Mittelurbach (Königstäler Narren, 14.30 Uhr) kreative Dorffasnet auf dem Programm. Und bei der Zunftparty ab 19:00 Uhr unter den Rathaus-Arkaden sind jede Menge Kostümierte zu sehen.

Am Fasnetssonntag, 11. Februar, wird bei der Narrenmesse um 9.31 Uhr in St. Peter der liebe Gott auf närrische Weise gelobt, teilen die Narren mit.

Am Fasnetsmontag, 12. Febraur, werden zum Großen Narrensprung um 14 Uhr auch auswärtige Zünfte unter dem Motto „Freunde feiern Fasnet“ begrüßt.

Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, steht der Kinderumzug um 14 Uhr (Treffpunkt beim Gasthof Kreuz) und der anschließende Kinderball in der Stadthalle an. Um 19 Uhr ist ebenfalls Treffpunkt beim Gasthof Kreuz zum Fasnetsvergraben. Letztmals närrisch wird es beim Fasnetsausläuten um Mitternacht am Kornhaus.