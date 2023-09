Beim ersten Tag der offenen Tür nach der Corona-Vakanz konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee am Sonntag über ein volles Feuerwehrgerätehaus freuen. Schon beim morgendlichen Fassanstich mit Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne und dem anschließenden Frühschoppen füllten sich die Sitzplätze am Ballenmoos. Und so sollte es an diesem sonnigen Altweibersommertag weitergehen bis zum frühen Abend. Höhepunkt war am Nachmittag die Segnung von drei Fahrzeugen, die bereits im Einsatz sind, jetzt aber noch den Segen von oben erhielten.

Henne hieß die Besucher im Namen der Stadt willkommen und dankte den Feuerwehrleuten für deren „Bereitschaft, sich bei Tag und Nacht in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, auch wenn das Geschehen bei Bränden, Verkehrsunfällen und anderen Ereignissen oftmals belastend ist“. Er würdigte das Engagement der 178 Einsatzkräfte und fügte hinzu: „Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr!“

Ebenfalls an ihm war es, das 20-Liter-Fass aus Armin Sauters Steinacher Hausbräu anzustechen. Nach drei kräftigen Schlägen floss der heimische Gerstensaft wie erhofft und der Frühschoppen mit blasmusikalischer Begleitung von „Bänkle’s Mugge“ konnte beginnen. Für das leibliche Wohl war mit Steak, Wurst und Pommes ebenfalls gesorgt.

Mehr als 200 Einsätze pro Jahr

Wenn man sich um die Mittagszeit in der Fahrzeughalle und unter freiem Himmel umsah, dann wurde wieder deutlich, wie gut vernetzt die hiesigen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in der Kurstadt sind und welche Wertschätzung sie in der Bevölkerung genießen. Schließlich sind die Feuerwehrleute ja auch ganzjährig bei mehr als 200 Einsätzen (2022) zur Stelle, wenn es irgendwo brennt oder wenn bei Unfällen technisches Wissen gefragt ist ‐ und das bis heute ausschließlich im Ehrenamt.

Für diesen ersten Tag der offenen Tür seit 2019 hat die Feuerwehr unter Leitung ihres Kommandanten Alois Burkhardt ein familienfreundliches Programm zusammengestellt und hielt dabei mit Informationen über ihre Arbeit nicht hinter dem Berg. Neben Führungen durch das Gebäude, das bis unters Dach voll Feuerwehrtechnik steckt gab es auch eine Fahrzeugschau.

Hier gewann man einen Eindruck davon, in welcher Höhe die Helfer bei einer Höhenrettung agieren und wie eine Wasserrettung auf dem Stadtsee funktioniert. Wer auf dem Gelände dann noch die ausgestellten historischen Spritzenfahrzeuge besichtigte, konnte leicht erkennen, wie sich das „Feuerlöschwesen“ innerhalb eines Jahrhunderts entwickelt hat.

Jugendfeuerwehr zeigt, was sie drauf hat

Auch die Mädels und Jungs der Jugendfeuerwehr waren präsent: Sie zeigten eine Schauübung und demonstrierten schon vormittags an großen Wasserschläuchen, was sie gelernt haben. Da eilte so mancher Knirps schnell herbei und die kleinen Gäste durften selbst Hand anlegen und „löschen“. Eine gute Idee, denn die Feuerwehren sind landauf, landab auf Nachwuchs angewiesen, und je früher eine Kontaktaufnahme zu den Floriansjüngern erfolgt, desto größer könnte später der Zulauf bei den Jugendfeuerwehren sein.

Obwohl die Waldseer Gruppe mit drei Mädchen und 23 Buben nach Angaben von Stadtjugendwart Steffen Spähn aktuell „gut aufgestellt“ sei, ist man immer offen für Neuzugänge interessierter Kinder und Jugendlicher.

An Pfarrer Stefan Werner war es dann am späten Nachmittag, drei mit Blumenschmuck aufgehübschte Feuerwehrfahrzeuge zu segnen, die in den Corona-Jahren nach und nach von der Stadt Bad Waldsee angeschafft und in Dienst gestellt worden sind: ein Kommandowagen (KdoW-2) für 30.000 Euro (im Dienst seit 2019), ein Einsatzleitwagen (ELW) für 200.000 Euro (2020) und ein Mannschaftstransportwagen (MTW-1) für 65.000 Euro (2022). Dazu kommt noch ein Abrollbehälter-Hygiene (AB-Hygiene) für 120.000 Euro (2022), der bereits überregional benötigt wurde, als im vergangenen Sommer in Gammertingen bei einem Reifenhändler ein Großbrand ausgebrochen war.