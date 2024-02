Die Suche geht weiter: Wer und wo ist Lena?

Wer und wo ist Lena? Diese Frage konnte bis heute trotz großer Leserresonanz auf den Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ und auf den Filmbeitrag von Regio TV noch nicht beantwortet werden. Dabei ist das Interesse an dieser vermeintlichen Liebesgeschichte in der Region riesengroß: Schon eine Stunde nach Publikation der Story auf Schwäbische.de machte der Aufruf rasend schnell die Runde und wurde unzählige Male geteilt.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde die SZ-Suche „Lena“ von hoffnungsvollen Usern fortgeführt, die sich ebenfalls ein Happy End wünschen. Ob es ein solches geben wird, ist jedoch offen. Die Sehnsuchtsschilder stehen aber immer noch an den Straßen zwischen Haisterkirch und Diepoldshofen und lassen darauf schließen, dass der unbekannte Verfasser oder die Verfasserin unverdrossen darauf hofft, dass „Lena“ ihn oder sie bald erhören möge.

Die Schönheit von Lena wird gepriesen

Die Worte am Waldrand in Haidgau „Lena - Es gibt nicht mal ansatzweise genug Wörter um deine Schönheit und dich zu beschreiben“ sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache und es scheint für den Schreiber dieser Zeilen keinen größeren Wunsch zu geben, als dass „Lena“ sich endlich rührt.

Dabei dürfte es für die User von Schwäbische.de zweitrangig sein, ob es sich hier um eine bislang nicht erfüllte Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen Frau und Frau handelt, wie in den sozialen Netzwerken aufgrund der Handschrift gemutmaßt wurde.

Im Netz wurde unter anderem die These aufgestellt, dass es sich um eine zarte Anbahnung handeln könnte zwischen zwei Mädchen, die sich (noch) nicht an die Öffentlichkeit trauen. Da wir es nicht wissen, ist es müßig, hier weiter zu spekulieren, auch wenn viele User in Oberschwaben sehr auf eine Aufklärung dieser ungewöhnlichen Story hoffen.

Es ist nicht die bekannte Sängerin

Und nein, es handelt sich nicht um jene „Lena“, die hierzulande aktuell auf großen Plakaten für sich und ihren Auftritt auf der Landesgartenschau in Wangen am 30. Juni wirbt. Hier geht’s um die Schlagersängerin Lena Meyer-Landrut, die vor 13 Jahren als erste Deutsche nach Nicole den „Eurovision-Song-Contest“ gewann. Und das ist mit Sicherheit eine ganz andere Frau als diejenige, nach der seit einigen Wochen auf besagten Holzschildern in Druckbuchstaben „gefahndet“ wird.

„Lena“ scheint inzwischen ohnehin omnipräsent zu sein. So ist in „LENAtweiler“ zwischen Bad Waldsee und Michelwinnaden ihr Vorname prägender Bestandteils des Ortsnamens. Warten wir also noch etwas ab, ob sich die Gesuchte meldet - oder der oder die Suchende, der uns vielleicht seine ganz persönliche „Herzensstory“ erzählen möchte. Unsere Leser würden sich in Zeiten vieler häufig schwer verdaulicher Nachrichten jedenfalls sehr darüber freuen.

Hinweisgeber dürfen sich weiterhin bei der SZ-Redaktion Bad Waldsee melden unter: [email protected]