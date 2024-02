Die Tourist-Information hat neue „Waldsee-Präsente“ im Angebot, mit denen sich Gäste - und natürlich auch Bürger - eindecken und damit Erinnerungen an ihren (Reha)Aufenthalt in der Kurstadt wachhalten können. Diese vier Mitbringsel mit dem bekannten Stadt-Logo des bekannten Grafikdesigners Otl Aicher (1922-1991) eignen sich prima für Freizeit und Sport und sind hilfreich nach dem Schwimmen und in der Sauna.

Zunächst gibt es mit dem praktischen weißen Waldsee-Shopper („s'Däschle) für sechs Euro eine stabile, umweltfreundliche Tragetasche aus recyceltem Material, die reichlich Platz bietet zum Verstauen weiterer Mitbringsel aus der Bäderstadt. Die Traglast des 45 x 39,5 Zentimeter großen Shoppers wird mit 20 Kilogramm angegeben.

Fair produziert

Mit T-Shirts, Bade-Pantoletten und Handtuch sind bei der Tourist-Information neben dem Rathaus weitere Souvenirs erhältlich, die in dieser Tasche Platz finden. Zertifiziert mit dem OEKO-TEX® made in Green Label wurden die weißen, bei 60 Grad waschbaren Baumwoll-Shirts für Damen und Herren nachhaltig und unter fairen Arbeitsbedingungen produziert. Es gibt sie in den Größen XS-XL für Damen sowie XS-XL für Herren zum Preis von 25 Euro.

Das weiße Waldsee-Handtuch (80 x 150 Zentimeter) ist dank einer glatten und einer rauen Oberfläche ein idealer Begleiter für Fitnessstudio, Thermalbad oder Sauna. Es besteht zu 40 Prozent aus Baumwolle und zu 60 Prozent aus Polyester und kostet 30 Euro.

Für Saunabesuch perfekt

Auch weiße Bade-Pantoletten sind neuerdings im Angebot, die als unverzichtbare Begleiter gelten beim Besuch von Bädern und Saunalandschaften. Nach Angaben der Tourismus-Information trocknet das ausgewählte Material nach Wasserkontakt rasch und die Schuhe sind in den Größen 36-49 für 30 Euro erhältlich.