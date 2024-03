Es ist beschlossene Sache: Der Rasthof an der B 30 in Bad Waldsee kann gebaut werden. Doch vor dem entscheidenden Satzungsbeschluss hat es im Gemeinderat noch eine Diskussion und mehrere Fragen - insbesondere von den Grünen - gegeben. Auch Rasthofgegner demonstrierten mit Plakaten gegen das Großprojekt. So lief die Sitzung ab.

Demonstranten treffen auf Investor

18.44 Uhr: Während die Stadträte im Saal nicht-öffentlich tagen, tauschen im Foyer Demonstranten und Rasthof-Investor Argumente aus - und das ganz sachlich. Elmar Lutzenberger, geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Lupe - Lutzenberger Projektentwicklung“, stellte seine Sicht der Dinge dar. Auf den Plakaten steht jedoch deutlich lesbar „Naturerhalt statt Asphalt“ oder „Jetzt Nein sagen - Rasthof ist Rückschritt“.

„Es geht an dieser Stelle nicht mehr darum, ob wir es wollen oder nicht.“ Maximilian Klingele (CDU)

18.47 Uhr: Die Saaltüren öffnen sich, die Demonstranten ziehen mit ihren Plakaten die Blicke auf sich und nehmen auf der Empore Platz. Während die einen Stadträte kopfnickend Zustimmung signalisieren, schauen andere demonstrativ in die andere Richtung. Es wird deutlich, dass die Ansichten zum Thema Rasthof sehr weit auseinanderklaffen. Auch die anschließende Debatte zeugt von gänzlich konträren Meinungen dazu.

Oberbürgermeister Matthias Henne ruft den Tagesordnungspunkt „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Abfahrt B 30 Nord“ - wie die Rasthof-Pläne formell heißen - auf und bittet inständig darum, an diesem Abend keine Grundsatzdiskussionen über Für und Wider des Rasthofs zu führen. Die grundsätzliche Entscheidung ist bereits vor Jahren gefallen. Nun galt es lediglich noch, die Formalien dazu zu erfüllen - und zwar die Satzung beschließen. Und es gehe auch darum, so das Stadtoberhaupt, dem Investor gegenüber verlässlich zu sein. An dieser Stelle nickten andere Stadträte zum Zeichen der Bestätigung.

18.53 Uhr: Die Debatte wird eröffnet. Jörg Kirn ergreift das Wort. Der Grünen-Stadtrat machte unumwunden klar, dass er „die Planung unnötig wie einen Kropf“ findet und das Festhalten an dem für ihn überholten Konzept „schon sehr befremdlich ist“. Fünf Fragen zu Versiegelungsgrad, Bodenschutz, Radweg, Lärmschutz und Photovoltaik-Anlagen über den Parkplätzen folgen.

Die Frage bleibt unbeantwortet

Baurechtsamtsleiter Peter Natterer bemüht sich um Antworten. Wie hoch der Versiegelungsgrad ist, kann der städtische Experte aber nicht benennen. „Das kommt davon, wenn man in einem beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a tätig ist, da werden solche Zahlen nicht genau ermittelt“, echauffiert sich Kirn.

„Es gibt also Big Mac statt Big School.“ Andreas Schuler (Grüne)

Zum Thema Photovoltaik zitiert Natterer die gesetzliche Regelung, die ab 35 Parkplätzen eine PV-Überdachung vorsieht - allerdings pro Bauabschnitt. Und da der Rasthof-Investor die Anlage in drei Bauabschnitten realisieren möchte, treffe die gesetzliche Regelung nur beim dritten Bauabschnitt zu, so Natterer. Dieses Vorgehen stieß Kirn hörbar auf. „Wenn man in mehreren Bauabschnitten baut, tut man sich leicht unter den 35 Parkplätzen zu bleiben. Dann muss man nichts tun.“

Lucia Vogel (Grüne) ist insbesondere das Fastfood-Restaurant ein Dorn im Auge. Diese Systemgastronomie in der Fairtrade-Stadt Bad Waldsee „geht eigentlich gar nicht“. Sie moniert die Essensqualität sowie die Versiegelung.

Es geht nicht mehr um die persönliche Meinung

19.08 Uhr: CDU-Stadtrat Maximilian Klingele meldet sich zu Wort und zeigt sich irritiert über die Kritik der Grünen. „Es geht an dieser Stelle nicht mehr darum, ob wir es wollen oder nicht“, ruft Klingele in Erinnerung. Er selbst hat bei der ersten Abstimmung dagegen gestimmt, beuge sich seither aber der demokratischen Entscheidung. Auch er betont, dass dem Investor Verlässlichkeit entgegengebracht werden müsse und appelliert an die Stadträte, dies zu akzeptieren. Marc Hinder (Freie Wähler) pflichtet Klingele bei und hebt hervor, dass der Investor bei allen kritischen Punkten Entgegenkommen gezeigt habe.

Andreas Schuler (Grüne) sieht im Rasthof-Beschluss in Anbetracht der jüngsten Entscheidungen des Gemeinderats ein „fatales Signal. Auf der einen Seite wurde die Aula abgelehnt, auf der anderen soll es einen McDonalds geben. Es gibt also Big Mac statt Big School.“ OB Henne spricht Schuler sofort ins Gewissen, man solle die Entscheidungen nicht vermischen. „Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Aula hat mit dem Rasthof nichts zu tun“, so Henne.

19.17 Uhr: Rund 20 Zuhörer verfolgen die Abstimmung gespannt. Mehrheitlich spricht sich der Gemeinderat für den Bau einer Tankstelle mit acht E-Ladestationen und Shop, Waschpark, Schnellrestaurant à la McDonalds mit rund 80 Sitzplätzen innen und 40 außen, sowie einem dreigeschossigen Hotel Garni mit bis zu 80 Zimmern und Konferenzräumen an der B 30 aus.

19.18 Uhr: Mehrere Demonstranten verlassen mit hängenden Köpfen den Saal. Die Sitzung geht indes weiter. Das Sanierungsgebiet „Altstadt III“ wird besprochen.