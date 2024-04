Die Medlz singen bereits seit 25 Jahren

Die A-cappella-Band Medlz kommt am Samstag, 6. April, um 20 Uhr nach Bad Waldsee ins Haus am Stadtsee. „Best of 25 Jahre Medlz, Stimme - Bass - Beat“ nennt sich das Programm welches die vier Dresdner A-Capella Künstlerinnen (Foto: Robert Jentzsch) auf die Bühne bringen. Seit 25 Jahren stehen die Musikerinnen auf der Bühne. Ob klassisch, Schlager oder Beat, die Bandbreite des Repertoire erfüllt alle Wünsche des Publikums. Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Tourist-Information Bad Waldsee, Telefon 07524/941342, unter www.kultur-am-see.de oder bei allen ReserviX Vorverkaufsstellen.