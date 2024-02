Es ist ein närrisches Jubiläum, das die liebreizenden Prinzessinnen in diesem Jahr feiern. Am Fasnetsmontag sind sie aus dem Ortsbild der Waldseer Fasnet mit ihren pinkleuchtenden Kleidern nicht mehr wegdzudenken. Doch wie hat das eigentlich alles angefangen? Wolfgang Heyer hat bei den Prinzessinnen um Marco Ludescher nachgefragt.

22 Jahre: Wie feiert Ihr das Jubiläum?

Wie es sich für die liebreizenden Prinzessinnen gehört, feiern wir unser Jubiläum natürlich in Pink und kitschig. Um besonders hübsch zu sein, haben sich die Damen für das Jubiläumsjahr einige neue Accessoires, sowie einen neuen Zauberstab mit Spezialeffekt zugelegt. Natürlich wollen wir uns im Jubiläumsjahr auch außerhalb der Fasnet zu mindestens einer Käse-Sahne-Garten-Party mit einem Glas Prosecco treffen.

Das hört sich launig an. Wie kam es eigentlich zur Idee der Prinzessinnen-Gruppe?

Entstanden im Jahr 2002, als der Narrensamen nur noch eine handvoll Kinder zählte, wurden diese Geschöpfe aus den Reihen der Jungelfer in einem strengen Auswahlverfahren auserkoren, um mit ihrem schrillen Auftreten möglichst viele Kinder wieder zum Mitmachen zu bewegen. Nach kurzer Überlegung war klar, dass jedes Kind, je nach Geschlecht, einmal Cowboy oder Prinzessin war. Der Cowboy war den Herren bereits aus ihren Kindertagen noch bekannt und daher entschloss man sich doch einmal in ein Prinzessinnenkostüm zu schlüpfen.

Welches Erlebnis, welche Momente sind in 22 Jahren Prinzessinnen unvergesslich geblieben?

Das regelmäßige Wunder der Verwandlung vom Fasnetsgezeichneten Jungelfer-Körper zur liebreizenden Prinzessin. Beginnend morgens um 8 Uhr am Fasnetsmontag mit dem Schminken durch geladene Schminkprofis sowie das anschließende Warmlaufen und Aufwarten in auserwählten Waldseer Geschäften.

Wieso haben die Prinzessinnen einen grünen Frosch in ihren Reihen?

Grund war hier eine verlorene Wette desselben: Der Wetteinsatz war hier einmal bei den liebreizenden Prinzessinnen als glitschiger, nicht kussabgeneigter Frosch mitzulaufen. Aus dem einen Jahr sind dann viele Jahre geworden. In der steten Hoffnung, dass aus dem Frosch irgendwann eine hübsche Prinzessin wird, wurde er dann jahrelang mitgenommen.

Und wie läuft das mit der Betreuung des Narrensamens durch den Jungelferrat beziehungsweise die Prinzessinnen ab?

Eltern können ihre Kinder am Gumpigen Donnerstag und am Fasnetsmontag jeweils um 13.30 Uhr gegenüber von der Ölmühle an die Jungelfer übergeben.