Es ist eklig kalt. Die Finger werden schon nach wenigen Minuten starr und laufen rot an. Dieter Sterk juckt das wenig. Er greift ohne Handschuhe nach fast faustdicken, erdigen Karotten und teilt Kohlköpfe mit einem kräftigen Messerhieb entzwei. Es ist elf Uhr. Der Biogärtner steht seit fünf Stunden in der Kälte. Die ersten Kunden schauen in der Regel um kurz nach sieben Uhr vorbei. Doch Ende Dezember ist damit Schluss. Dann kann der gelernte Gemüsebauer zumindest dienstags ausschlafen.

Seit 20 Jahren verkauft Sterk Rüben oder Salatköpfe. Je nach Saison türmen sich saftig grüne Blattsalate oder erdige Rote Beete auf dem Verkaufstisch seines Marktstandes. Das Besondere an seinem Gemüse: Es bekommt keine Chemie zu Gesicht. Stattdessen rührt er gegen Blattläuse eine effektive, aber für den Menschen gut verträgliche Mischung aus Backpulver an, gedüngt wird bei Bedarf mit Brennesseljauche. Auch von Hand klaubt er Schädlinge von den Pflanzen. Das sei sehr viel Handarbeit und aufwändig, gibt er zu. Seiner Meinung nach der Hauptgrund, warum Bio etwas teurer sei.

Bald nur noch ein echter Biostand

Doch lange wird er nicht mehr auf der Hochstatt in Waldsee seine Bioware verkaufen. Ab Januar werden die Waldseer Kunden, die Wert auf Biogemüse und -obst legen, nur noch einen Stand am Dienstagmarkt vorfinden. Waldsee hat mit Samstag und Dienstag immerhin zwei Markttage. Die kleine aber wackere Bio-Bastion bröckelt.

Auch Tanja Reutlinger und ihr Mann Maximilian vom Ziegenhof Nannenbach in Leutkirch setzen auf Bio. Sie sind Selbstvermarkter und Demeter zertifiziert. Ihr Angebot ist zu dieser Jahreszeit ein Paradies für Wurzelfreunde. Seit fünf Jahren verkaufen sie streng saisonal und lokal auf Waldsees Markt. Bei ihnen kommt nur auf den Stand, was zurzeit in ihrer Erde wächst. Kundin Monika Laubsch hält ihren Beutel auf und verstaut den Rosenkohl für das Rezept „Hähnchenkeule Spanisch“. Sie findet Bio „irgendwie kerniger“.

Die Winterkohlrabis am Stand haben die Größe von Kinderköpfen, auch der riesige Palmkohl hält was der Name verspricht. Das persönliche Verhältnis zwischen Marktverkäuferinnen und Kunden sei wichtig, betont Reutlinger. Die Kunden kämen vor allem deswegen, gar nicht unbedingt nur wegen der Bioqualität. Reutlinger hatte damals die Initiative ergriffen, in Waldsee einen Biostand aufzumachen. „Inzwischen läuft es gut“, sagt sie. Doch samstags gibt sie Wangen den Vortritt. „Wangen ist eine attraktive Stadt“, kommentiert sie neutral.

Marktbetreiber bedauert Weggang sehr

Der Dritte im Bio-Bunde ist Manfred Pfeiffer. Einen richtigen Marktstand hat er nicht. Aber er bereichert mit seinem Wagen „Tee und Kräuterladen“ das Bio-Angebot. Er ist der eigentliche Pionier der Nachhaltigkeit in Sachen Lebensmittel in Waldsee. Noch bevor es Bioprodukte in Supermärkten gab, betrieb er einen kleinen Laden in der Altstadt. Den Laden hat er aufgegeben, das Geschäft steht nach der Übergabe inzwischen wieder leer.

Manfred Pfeiffers Marktwagen wirkt wie ein kunterbunter Krämerladen. Bei ihm gibt es Tees, Kräuter und auch abgepackte Produkte. (Foto: Dorothee Kammel )

Sein Bioherz pulsiert aber weiter kräftig und lässt ihm keine Ruhe. Er ergänzt die beiden anderen Stände gut mit seinem Sortiment. In seinem Wagen bietet er samstags und dienstags unter anderem exotische Teesorten und nachhaltige Pfefferkörner auf der Hochstatt an. Trotz Geschäftsaufgabe damals ist er total zufrieden. „In Waldsee läuft es sehr gut“, sagt er.

Mangelnde Begeisterung für gesunde Kartoffeln oder Salate kann man Sterk trotz Standaufgabe auch nicht vorwerfen. Er bedauert es sehr, nicht mehr in der Kreisstadt zu verkaufen. Auf die Frage, ob er traurig sei, hier wegzugehen, kommt ein überzeugendes „Oh sehr!“, tief aus seiner Brust. Aber er möchte seinen beruflichen Schwerpunkt verlagern. Er arbeitet zusätzlich als Licht- und Tontechniker am Theater in Ravensburg. Das wird er nun ausbauen.

Dass Kundenbindung und -treue gerade auf dem Markt besonders wichtig sind, beweist die Frau, die jetzt an seinen Stand kommt. Sie kennt Sterk aus dem Theater und kauft seit Jahren bei ihm ein. Der Grund: Weil er so nett sei und auch Extrawünsche wie einen halben Kohl erfülle. Auch Sterk verbindet mit den Käuferinnen und Käufern einiges. „Wir sind zusammen alt geworden.“