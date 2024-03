Zufrieden haben die Freien Wähler Bad Waldsee sich bei ihrer Nominierungsveranstaltung in der Weinstube Zum Hasen gezeigt.

Von den maximal 26 zu besetzenden Listenplätzen treten 29 Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl im Gemeinderat an. Warum mehr Kandidaten als nötig? „Wegen Krankheit oder Ähnlichem kann jemand ausfallen“, erklärt Bernhard Schultes, der Fraktionssprecher der Freien Wähler im Gemeinderat ist. Die Freien Wähler in Waldsee sind keiner Partei zugeordnet, sondern als Verein organisiert.

Liste ist sogar „überbesetzt“

Die Fraktion der Freien Wähler stellt aktuell mit 9 der insgesamt 26 Sitze die zweitgrößte Fraktion im Gemeinderat der Großen Kreisstadt.Von diesen lässt sich nur einer nicht mehr aufstellen. Franz Spehn tritt nicht mehr an. Die anderen Rätinnen und Räte (Bernadette Behr, Franz Daiber, Stefan Senko, Christof Rauhut, Dirk Eberhard, Oskar Bohner, Marc Hinder, Bernhard Schultes) stellen sich wieder zur Wahl.

Füllten den gesamten Raum in der Weinstube Zum Hasen aus: die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler Bad Waldsee. (Foto: Kammel )

Mehr Frauen als bei der letzten Nominierung

Schultes fasst die Gruppe der neuen Kandidaten plastisch in Zahlen zusammen. Die jüngste Teilnehmerin ist 20 Jahre alt, der älteste 69. Die Gremienerfahrung reiche von 40 Jahren hin zu Neueinsteigern mit null Jahren. Was den beruflichen Hintergrund der Kandidatinnen und Kandidaten betrifft, lässt sich keine klare Tendenz erkennen. Es ist von Handwerkern, kaufmännischen Berufen, Landwirtschaft und Verwaltungsangestellten eine breite Palette vertreten. Die Mitglieder sind in Ehrenämtern und sozial oder kulturell engagiert.

Über die Entwicklung beim Frauenanteil zeigte sich Schultes ebenfalls zufrieden. Die Kandidatinnen seien im Vergleich zur letzten Wahl zum Gemeinderat mehr geworden. Mit 31 Prozent (bei der letzten Wahl waren es 22) seien die Freien Wähler mit der aktuellen Kandidatenliste auf einem guten Weg.

Bad Waldsee als einigendes Element

Bei der Vorstellungsrunde wird deutlich, dass für die Anwesenden das vereinigende Element die Stadt Bad Waldsee ist. Fast alle stammen von dort, und wenn sie zugezogen sind, fühlen sie sich hier inzwischen gut aufgenommen und verwurzelt.

Laut Schultes hätten sich die Themen im Vergleich zu vor fünf Jahren nicht stark verändert. Weiterhin stünden die Freien Wähler für Entwicklungen im Bereich Energie, Breitbandausbau, aber auch Stadt- und Wohnbauentwicklung. Auch dem Klimaschutz wollen sie weiterhin Rechnung tragen. Der Bereich Sportvereine liegt einigen ebenfalls besonders am Herzen.

Alphabetische Reihenfolge gewählt

Was die Reihenfolge der Listenaufstellung betrifft, so wurde folgende Systematik ausgewählt: Zuerst die Frauen in alphabetischer Reihenfolge, dann die Männer.

Christof Rauhut übernahm die Stimmzettelauszählung. 32 Wahlscheine wurden abgegeben. Davon stimmten alle einstimmig mit Ja für die nominierten Kandidatinnen und Kandidaten.

„Unsere Liste steht. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten zehn Wochen“, sagte Schultes nach Bekanntgabe des Ergebnisses.