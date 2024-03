Die Crosslauf-Elite startet in Bad Waldsee

Die TSV Reute Runners und die Triathleten der TG Bad Waldsee sind am Samstag zum ersten Mal Ausrichter der baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften. Gelaufen wird im hügeligen Gelände am Grindelsberg in Bad Waldsee-Reute, wo auch die vierte Station der Crosslaufserie Oberschwaben war. 301 Läuferinnen und Läufer aus 58 Vereinen haben sich angemeldet.

Hier ist nicht nur Ausdauer, sondern auch Kraft gefragt. Ewald Fast über die Crosslaufstrecke

Gut fünf Monate Planungszeit liegen hinter Ewald Fast von den TSV Reute-Runners und Gerhard Bochtler, Abteilungsleiter der Triathleten von der TG Bad Waldsee. 35 Höhenmeter sind bei der großen Runde zu bewältigen, auf der langen Distanz (9,3 Kilometer) fünfmal. „Da musst du richtig ackern“, sagt Fast. „Hier ist nicht nur Ausdauer, sondern auch Kraft gefragt.“

Gut 40 Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass es den Läufern und Zuschauern auf und neben der Strecke an nichts fehlt. In der Durlesbachhalle stehen Umkleide- und Duschmöglichkeiten sowie Toiletten zur Verfügung. Toiletten gibt es auch im Start- und Zielbereich. Geparkt werden kann bei der Halle oder beim Sportplatz des TSV Reute und in der Bernhardstraße.

Persönliche Startnummern mit integriertem Chip

Gelaufen wird in verschiedenen Altersklassen, Distanzen und Parcours. Zwischen 3,4 und 9,3 Kilometer beträgt die Streckenlänge. Jede Altersklasse kürt seinen Meister, gelaufen wird mit persönlicher Startnummer mit integriertem Chip. Nachmeldungen sind bis zu 60 Minuten vor Beginn des jeweiligen Laufs möglich.

In Reute wird die Crosslauf-Elite aus Baden-Württemberg erwartet. Unter anderem kommt der amtierende deutsche Meister Jens Mergenthaler (LG Nordschwarzwald). Der 27-jährige Studentenweltmeister über 3000 Meter Hindernis arbeitet aktuell an der Olympia-Qualifikation über die 3000 Meter Hindernis. Auch die deutsche Meisterin Elena Burkhard kommt nach Reute. Die 32-Jährige war 2018 Sechste bei den Europameisterschaften über 3000 Meter Hindernis. Gemeldet hat auch die 30-jährige Marlene Gomez-Göggel (SSV Ulm 1846), Dritte der deutschen Meisterschaft im Triathlon und Dritte beim Triathlon-Weltcup in Valencia 2023.

Dominatoren der Crosslaufserie kommen wieder

Dazu kommen Talente wie etwa die 16-jährige Julia Ehrle (LG Nordschwarzwald), die im vergangenen Jahr deutsche U20-Meisterin im Berglauf wurde. Der Tomerdinger Leichtathletikverein schickt zahlreiche Läufer an den Start. Matteo Geninazza, Robert Fülle, Aimen Haboubi und Fabian Konrad, die über die Mittelstrecke (4,2 Kilometer) an den Start gehen, beherrschten die Crosslaufserie Oberschwaben.

Auch einige Lokalmatadoren von der LG Welfen, dem SC Vogt, dem VfB LC Friedrichshafen, der TG Bad Waldsee und der TSV Reute Runners sind dabei. In Siegfried Borsutzky von den TSV Reute Runners geht der deutsche Vizemeister im 10-Kilometer-Straßenlauf in der M65 an den Start. Er benötigte für die Strecke in Leverkusen 39:50 Minuten.

Der Zeitplan: U16 männlich (3,4 Kilometer, 11.15 Uhr); U16 weiblich (3,4 km, 11.40 Uhr); U18 und U23 männlich Mittelstrecke (4,2 km, 12.10 Uhr); U18 und U20 weiblich (3,4 km, 12.50 Uhr); W45 - W75 und M60 - M75 (3,4 km, 13.20 Uhr); U20 männlich und M45 - M55 (5,9 km, 13.50 Uhr); U23 weiblich und W35/W40 (5,9 km, 14.35 Uhr); U23 männlich, M35/M40 Langstrecke (9,3 km, 15.15 Uhr).