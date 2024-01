Der Männerchor Haisterkirch sucht Mitsänger

Auch in diesem Jahr plant der Männerchor Haisterkirch wieder einen Sängerabend am Samstag, 20. April. Zum Konzert soll, wie bereits in den vergangenen Jahren, ein Projektchor mitwirken, wie der Männerchor mitteilt. Hierzu lädt er sangesfreudigen Männer jeder Altersstufe ein.

Es seien keine Vorkenntnisse und kein Vorsingen notwendig. Voraussetzung sei allein die Freude am Singen in Gemeinschaft. Der Projektchor bietet die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum mit dem Chor gemeinsam zu proben und beim Konzert im April mit aufzutreten. Für den Sängerabend sollen in fünf Proben unter der Leitung von Katrin Reichle zwei neue Stücke einstudiert werden.

Die Proben finden jeweils Montags von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrsaal der Klosteranlage in Haisterkirch statt. Der erste Probentermin, zu dem keine spezielle Anmeldung erforderlich ist, ist am Montag, 29. Januar. Die weiteren Termine sind 19. Februar, 08. März, 18. März und 15. April. Am Freitag, 19. April, findet eine Generalprobe statt.