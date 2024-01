Zu seinem letzten „Talk im Wald“ hat der langjährige Waldseer Gästebegleiter und frühere Stadtförster Kurt Nold am Freitag in die beheizte Waldhütte im Tannenbühl eingeladen. 15 Jahre lang informierten der 82-Jährige und seine Experten bei diesem Gesprächsformat Kurgäste und Einheimische über Wald und Wild - nun möchte er kürzertreten. Deshalb war es dieses Mal an Sohn Bernd Nold, im Beisein von 30 Zuhörern mit dem Förster-Vater einen „Talk“ zu halten und ihn nach seinen Erfahrungen aus 50 Jahren Waldführungen zu fragen.

Viel erlebt in den letzten 50 Jahren

Es war eine gesellige Abendveranstaltung, die Vater und Sohn Nold da abhielten. An manchen Stellen musste das Publikum schmunzeln, wenn es an die Anekdoten ging, die der rüstige Senior zum Besten gab. Vertraut waren diese vor allem den anwesenden Weggefährten wie Ex-Bürgermeister Rudolf Forcher oder Ex-Forstamtsleiter Gerhard Maluck. Nold hat eben eine ganze Menge zu berichten aus seinen langen Jahren als Waldseer Stadtförster ab 1971.

Das entspricht der Zeitspanne eines halben Jahrhunderts, in dem er Kindern und Erwachsenen bei zig Führungen und beim „Talk im Wald“ den Lebensraum Wald nahebrachte. Kurt Nold hob zudem eine Jagdhornbläsergruppe aus der Taufe, die bei ihren Auftritten im Stadtwald ebenfalls gut ankam.

Wenn ich das so überschlage, dann hast Du in gut 50 Jahren weit mehr als 40.000 Bürger und Gäste der Kurstadt erreicht und sie für die Belange des Waldes sensibilisiert - das berührt mich richtig. Bernd Nold

Damit würdigte Sohn Nold das Engagement von Vater Nold - und dafür gab’s Beifall in der Hütte.

Der „Bauernbub“ ist begeistert vom Wald

Die Begeisterung des „Haisterkircher Bauernbuben“ (Nold sen. über sich selbst) für Wald, Wild und Jagd war von Kindheit an so groß, dass er unbedingt Förster werden wollte. Mit dieser Leidenschaft prägte er auch seine Familie und das übertrug sich auf Sohn Bernd. Der 52-jährige Familienvater war zuletzt 20 Jahre lang Revierförster im Schwarzwald und ist heute für die Landesforstverwaltung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Gesundheit tätig.

Damit sind ihm all jene Themen bestens vertraut, mit denen sich sein Vater jahrzehntelang beruflich befasste. „Waren es früher der saure Regen und das Waldsterben, ist es heute der Klimawandel, der uns fordert“, konstatierte das Duo im Rückblick. Der Liebe zum Wald konnten diese Probleme aber nichts anhaben. Kurt Nold war überglücklich, als er nach ersten Berufsjahren im Schwarzwald Anfang der 1970-er Jahre eine Stelle als Revierförster in der oberschwäbischen Heimat erhielt.

Die Gästewanderungen im Auftrag der Tourist-Information wird Nold übrigens weiterhin ganzjährig im Wechsel mit Peter Lutz begleiten.