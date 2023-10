Der FV Molpertshaus siegt nach dem Trainerwechsel

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 hat der SV Bergatreute durch einen 3:0-Heimsieg gegen den FC Kosova Weingarten die Tabellenführung übernommen. Der bisherige Spitzenreiter TSV Berg II kam bei der SGM Waldburg/Grünkraut nicht über ein Remis hinaus. Eindrucksvolle Siege feierten der FV Molperthaus (5:1 gegen Fronhofen/Fleischwangen), die SG Aulendorf (7:1 in Bad Wurzach) und der FV Bad Waldsee (5:2 gegen Haisterkirch).

Haisterkirchs Trainer ist ernüchtert und enttäuscht

FV Bad Waldsee ‐ SV Haisterkirch 5:2 (3:2). ‐ Der FVW startete hellwach in die Begegnung und belohnte sich mit der frühen Führung durch Lars Stöckler (7.). Haisterkirch kam nach einer Viertelstunde zum Ausgleich durch David Brielmayer, wenig später traf aber Robin Olschewski für Bad Waldsee (19.). Johannes Geillinger glich aus (38.), doch noch vor der Pause schlug Bad Waldsee durch Max Wiest erneut zu (41.). Nach dem Seitenwechsel blieb der FVW feldüberlegen, Jonathan Knoll erhöhte auf 4:2 (67.). Haisterkirch hatte nichts mehr entgegenzusetzen, Cengiz Cengel setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. „Die Ernüchterung und Enttäuschung ist riesig“, sagte SVH-Trainer Sven Sürgand. „Der FV Bad Waldsee hat uns gezeigt, mit welchen Tugenden und welcher Einstellung man ein Derby angeht. Wir haben alles vermissen lassen, was man für ein erfolgreiches Spiel benötigt.“

Mittlerweile ist Haisterkirch seit drei Spielen sieglos. „Wir werden Wege und Lösungen finden, den Bock umzustoßen“, gibt sich Sürgand kämpferisch. Erwartungsgemäß deutlich zufriedener war Bad Waldsees Trainer Julian Madlener: „Es war ein hochverdienter Sieg, wir haben eine tolle Teamleistung gegen ein Spitzenteam gezeigt. Wir sind glücklich, dass wir innerhalb einer Woche zwei Stadtderbys gewonnen haben.“ Nach holprigem Start scheint der FVW nun voll in der Liga angekommen zu sein. Man sei trotz der Niederlagen nie unruhig geworden, meint Madlener. „Mit dem ersten Sieg wurde auch der Kopf frei und das Selbstbewusstsein ist zurückgekehrt.“

Im ersten Durchgang klappt bei Molpertshaus fast alles

FV Molpertshaus ‐ SGM Fronhofen/Fleischwangen 5:1 (4:1). ‐ Tore: 1:0, 3:0 Jonas Vonier (10., 32.), 2:0 Eigentor (19.), 4:0 Florian Weiler (37.), 4:1 Simon Eninger (41.), 5:1 Matthias Brändle (85.). Vor dem richtungsweisenden Kellerduell hat der FV Molpertshaus überraschend den bisherigen Trainer Daniel Fürgut freigestellt. Laut Pressemitteilung wollte der Verein neue Impulse setzen ‐ mit der fachlichen Leistung Fürguts habe der Schritt nichts zu tun gehabt. „Der Verein bedankt sich bei Daniel Fürgut für seine Arbeit“, hieß es in der FVM-Mitteilung. In Alexander Albrecht stand gegen die SGM ein FVM-Urgestein als Trainer an der Seitenlinie. Er wird bis auf Weiteres die Mannschaft betreuen.

Der Trainerwechsel zeigte die erhoffte Wirkung. Molpertshaus spielte sich im ersten Durchgang förmlich in einen Rausch und führte zur Pause mit 4:1. Die Gäste zeigten sich nach dem Seitenwechsel zwar verbessert, gefährdet war der FVM-Sieg aber nie.