Den Fledermäusen in Bad Waldsee auf der Spur

Die NABU–Gruppe Bad Waldsee lädt am Samstag, 8.September, um 20 Uhr zur Fledermausnacht ein. Wie die Organisatoren mitteilen,werden die Teilnehmer mit den Fledermausexperten Petra und Manfred Kraus von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden Württemberg verschiedene Fledermäuse bei der Jagd beobachten und sie mit einem„Bat–Detektor“ hören und bestimmen.

Im Laufe des Abends berichten die beiden Fledermausexperten viele weitere interessante Einzelheiten über die in Bad Waldsee heimischen Fledermausarten. Eine Anmeldung zu dieser kostenlosen Veranstaltung ist erforderlich. Bitte Taschenlampe mitbringen, die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Anmeldung per Mail an: info@nabu–badwaldsee