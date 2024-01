Nach den Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus mit Hunderttausenden von Menschen in ganz Deutschland hat nun auch in Bad Waldsee eine Veranstaltung auf der Hochstatt stattgefunden, zu der am Freitagabend trotz Regenwetter nach Schätzung der Veranstalter rund 1000 Menschen gekommen waren.

Prominente Redner sprachen bei der Demo unter dem Titel „Bad Waldsee für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus“ deutliche Worte.

Oberbürgermeister Matthias Henne fand – wie alle anderen Redner – sehr klare Worte und rief zum Widerstand auf gegen rechte Ideologie und den „braunen Sumpf“. (Foto: Karin Kiesel )

Organisiert wurde sie von Privatpersonen rund um Rita Bamberger und Horst Fallenbeck. Die Veranstaltung, zu der junge und alte Bürger quer aus der Gesellschaft sowie Menschen aus Sportvereinen, der Kultur, der Kirche oder der Politik gekommen waren, verlief friedlich

Hochstatt füllte sich mit vielen Menschen

Eigentlich sollte die Demonstration um 19 Uhr beginnen, weil aber noch viele Teilnehmer mit ihren Autos unter anderem in der Frauenbergstraße im Stau standen, verzögerte sich der Beginn um ein paar Minuten. Der guten und friedlichen Stimmung konnte das nichts anhaben, während sich die Hochstatt Minute um Minute mit weiteren Menschen füllte.

Viele der Teilnehmer hatten bunte Transparente mitgebracht. „Menschlichkeit statt rechte Menschen“ oder „Für Solidarität, Demokratie, Miteinander“ war darauf unter anderem zu lesen. Eindrücklich war ein Junge, der auf seinem Schild geschrieben hatte: „Meine Zukunft soll bunt sein“.

Viele bunte Transparente hatten die Teilnehmer der Demonstration mitgebracht. (Foto: Karin Kiesel )

Neben Oberbürgermeister Matthias Henne traten der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser, die Grünen-Kreisrätin Elke Müller, Ulrich und Lilli Bamann vom Menschenrechtsverein Global, Pfarrer Wolfgang Bertl, Rita Bamberger, Elena Parwan und Gymnasiums-Schulleiter Mark Overhage ans Mikrofon.

Ihnen allen war es ein Anliegen, nach dem Bekanntwerden des Potsdamer Geheimtreffens, bei dem Rechtsextreme über die Zwangsausweisung von Menschen ausländischer Abstammung diskutierten, ein klares Zeichen für Demokratie und gegen Rassismus zu setzen.

Sie alle fanden am Rednerpult stehend, das von einer „Peace“-Flagge in Regenbogenfarben eingehüllt war, klare Worte für ihre wirkungsvollen Botschaften, regelmäßig quittierten die Anwesenden das Gesagte mit lautem Applaus, Jubelrufen und Trötenklängen.

Demokratie entsteht nicht zu Hause auf dem Sofa

Demokratie entstehe nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern entstehe durch das Handeln, machte Parwan deutlich. Die Gesellschaft solle wieder mehr miteinander sprechen, sich gegenseitig zuhören und verschiedene Meinungen aushalten.

Sie sei tief betroffen, von den unlängst von Journalisten aufgedeckten Plänen zur Remigration und zu dem, was in Deutschland seit Jahren schleichend passiere. Was die AfD anbelangt, sagte sie: „Hört auf, eine Partei zu wählen, die aus Protest eine Gesellschaft schafft, in der man nicht leben will.“

Rund um die Bühne mit Rednerpult – auf diesem Bild spricht gerade der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser – standen die Teilnehmer der Demonstration und hörten den Rednern aufmerksam zu. (Foto: Karin Kiesel )

Von „Widerstand gegen die rechte Ideologie“ und gegen „den braunen Sumpf“, der versuche, sich in Deutschland auszubreiten, sprach OB Henne. Hass und Hetze dürften nicht dominieren. Auch die Verwaltung werde heutzutage häufiger beschimpft und er zitierte aus der Mail eines Waldseers an ihn: „Wie viele Drecksasylanten wollt ihr noch holen“, stand darin geschrieben und Henne wurde mit einem üblen Schimpfwort angesprochen, das an dieser Stelle nicht zitierfähig ist.

„Traurig und sprachlos“ würden ihn solche schriftlichen Ansprachen machen, die respektlos, dafür aber mit vollem Namen unterzeichnet seien. Er wolle nicht in einer solchen Gesellschaft leben. Es gelte klare Kante zu zeigen gegen Rassismus und für bunte Vielfalt.

Klare Haltung auch im Freundes- und Familienkreis

Dass der Ton „gewaltig rauher“ geworden ist, bestätigte auch Pfarrer Wolfgang Bertl, der für beide Kirchen sprach. Er appellierte an die Anwesenden, auch im privaten Umfeld eine deutliche Haltung gegen Rassismus und Demokratiefeindlichkeit zu zeigen und auf entsprechende Äußerungen zu reagieren.

Der bekannte Waldseer Künstler René Auer mit seinem eindrücklichen Plakat. (Foto: Karin Kiesel )

„Nein, das denke ich nicht“, solle die klare Botschaft auch innerhalb Familien oder im Freundeskreis lauten. Die Geschichte der Menschheit wiederhole sich. So seien schon im Mittelalter Juden oder Türken verantwortlich gemacht worden für Hungersnöte oder anderes Ungemach. „Jetzt müssen wir aktuell den Gürtel wieder enger schnallen, dann braucht es wieder Sündenböcke.“

Unternehmerin und Kreisrätin Müller führte aus, wie wichtig ausländische Mitarbeiter seien - nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch für die Bereicherung der Gesellschaft. Die geheimen und nun bekannt gewordenen Pläne zur Remigration stimmten „fassungslos“.

Haser sprach nicht nur als Abgeordneter, sondern auch als Sohn eines Vertriebenen aus dem ehemaligen Jugoslawien, wie er bekannt gab. Da die AfD unter anderem weder für die Probleme der Landwirte noch für den Fachkräftemangel Lösungen habe, müsse man sie nicht verbieten, denn: „Sie verbietet sich von selbst.“

Die aufkeimende „völkische und menschenverachtende Nazi-Ideologie“ müsse wieder gestoppt werden, forderten unter anderem Ulrich und Lilli Bamann. Bei allen Rednern des gesamten Abends hörten die Anwesenden aufmerksam zu, stimmten lautstark zu und untermalten das Gesagte mit lautem Klatschen.