Anstatt der anfänglich prognostizierten sechs Millionen Euro soll der Neubau am Gymnasium plötzlich zehn Millionen Euro kosten. Dieser deutliche Kostenanstieg ist im Gemeinderat am Montag öffentlich bekannt gemacht worden. Daher hat die Stadt den Gemeinderäten zwei Varianten vorgestellt. Einmal die ursprüngliche Planung und einmal eine abgespeckte Version davon. Die Reaktionen fielen geteilt aus.

Als die Stadtverwaltung im Herbst 2021 die erste Kostenschätzung für die Erweiterung des Gymnasiums auf rund sechs Millionen Euro bezifferte, war das Entsetzen etlicher Stadträte groß. Die Sorgenfalten von damals dürften sich in Anbetracht der Kostensteigerung nun zu kolossalen Kopfschmerzen hin entwickelt haben - zumindest bei einzelnen Räten. Schließlich liegen die geschätzten Kosten für den favorisierten Entwurf des Büro Lanz/Schwager Architekten aus Konstanz nun bei 10,1 Millionen Euro.

Warum wird der Neubau so viel teurer?

Wie der Sitzungsunterlage zu entnehmen ist, sind die Hauptgründe für die enorme Kostensteigerung in den „weithin bekannten Faktoren der Nachwehen der Corona-Pandemie“, der immer noch spürbaren Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie der Finanzpolitik der EZB zu suchen. Die Folge: Das Projekt würde rund vier Millionen Euro teurer.

Daher seien weitere Varianten für den Gymi-Anbau geprüft worden. Verwaltung, Gemeinderat und Schulleitung des Gymnasiums hätten diese Varianten diskutiert und bewertet. Zwei Varianten wurden im Gemeinderat nun öffentlich vorgestellt.

Die möglichen Varianten

Variante 1 war der Entwurf, der den vorgelagerten Wettbewerb gewonnen hatte. Zur Erinnerung: Es handelt sich um ein dreigeschossiges Gebäude mit neun Klassenzimmern, vier Musiksälen/Übungsräumen und einer Aula. Aktuelle Kostenschätzung: 10,1 Millionen Euro abzüglich voraussichtlicher Zuschüsse in Höhe von 2,3 Millionen Euro.

Variante 2 würde zwei Geschosse umfassen - mit neun Klassenzimmern und zwei Musiksälen. Eine Aula ist in dieser Planung nicht vorgesehen. Die Kosten würden sich auf 7,8 Millionen Euro belaufen, abzüglich voraussichtlicher Zuschüsse in Höhe von zwei Millionen Euro. Die jährlichen Folgekosten liegen laut Planung bei Variante 1 bei 391.000 Euro und betragen bei Variante 2 insgesamt 217.000 Euro.

Wie außerdem deutlich wurde, solle die weggefallene Aula der Variante 2 eventuell im Sporthallen-Neubau (Rucksack-Lösung) untergebracht werden. Hierzu könnte eine Bühne samt Nebenraum in die Planung aufgenommen werden. Das ist aber Zukunftsmusik.

Vor der Abstimmung im Gremium wurde darauf hingewiesen, dass - im Falle einer präferierten Variante 2 - geprüft wird, ob die bestehende Eingangshalle im bisherigen Gymnasium sowie die großen Flure im Obergeschoss zu Aufenthalts- und Lernbereichen umgebaut werden können. Auch der Musiksaal im Bestandsgebäude könnte nach Fertigstellung des Neubaus als Aufenthaltsraum für die Schüler dienen.

Eine interessante Debatte im Waldseer Gemeinderat

In der anschließenden Debatte im Gremium bildeten sich schnell zwei Lager. Die einen, die die hohen Kosten abschreckten und die Gleichbehandlung aller Schulen betonten. Und die anderen, die eine gute Investition in den Bildungsstandort Bad Waldsee hervorhoben. Bernhard Schultes (FW) eröffnete die Redebeiträge und sah es als kritisch an, ob die Aula - wie angedacht - im Tagesbetrieb tatsächlich von anderen Schulen genutzt werden kann. „Das kann ich mir nicht seriös vorstellen“, so Schultes und ging auf die Folgekosten der beiden Varianten ein, die sich um 170.000 Euro voneinander unterscheiden. „Bei einer Nutzungsdauer von 30 Jahren sind wir da bei zusätzlichen fünf Millionen Euro“, rechnete der Freie Wähler vor.

Kurz vor der Abstimmung haben sich die einzelnen Fraktionen (hier die Freien Wähler) nochmals beraten. (Foto: Wolfgang Heyer )

Jörg Kirn konnte nicht nachvollziehen, „warum wir beim Thema Bildung hauptsächlich über Kosten sprechen“. Das Schulzentrum auf dem Döchtbühl sei ein Alleinstellungsmerkmal für Bad Waldsee, nach dem sich andere Kommunen sehnen würden. Es sei eine große Chance für den gesamten Campus. Außerdem sei der Platz auf dem Döchtbühl knapp. Der Standort des Anbaus sei die letzte Baulücke, die geschlossen werden könne. Etwas später ergriff Kirn nochmals das Wort und bezeichnete die Aula als Herz des Schulcampus. „Bitte liebe Kollegen, hätten wir eine Saunalandschaft und ein Maxi-Bad, wenn wir klein gedacht hätten“, sprach Kirn den anderen Stadträten ins Gewissen.

Fraktionskollegin Lucia Vogel hob ebenfalls die Vorteile einer Aula für das gesamte Bildungszentrum hervor.

Wir bauen für die Zukunft. Die Aula ist ein Bildungs-, Kultur- und Begegnungsraum. Lucia Vogel

Unterstützung erhielten die Grünen von den zwei SPD-Stadträten. Karl Schmidberger hoffte darauf, damit auch den ganzheitlichen Campusgedanken auf dem Döchtbühl fördern zu können und Rita König hoffte auf eine künftige Schule in Gemeinschaft, bei der eine Aula durchaus sinnvoll sei.

Gleichbehandlung oder Alleinstellungsmerkmal stärken

Bernadette Behr (FW) betonte, „dass es unsere Verantwortung ist, an alle zu denken“. Bedarf gebe es auch an anderen Schulstandorten in Bad Waldsee beziehungsweise den Ortschaften. Und die Variante ohne Aula decke trotzdem moderne, pädagogische Bedürfnisse ab. Auch für Ingrid Wölflingseder (CDU) war diese Lösung kein schlechter Kompromiss.

Der Argumentation der Gleichbehandlung hielt Andreas Schuler (Grüne) die Frage entgegen, ob andere Schulleiter zu den Neubauplänen befragt worden seien. Aus dem Gremium gab es keine Antwort darauf und so schlussfolgerte Schuler daraus, dass es wohl keinen Kontakt gegeben habe. Ob sich die anderen Schulleiter also übergangen oder zu kurz gekommen fühlen, blieb als unausgesprochene Frage im Raum stehen.

Sonja Wild verkündete, dass die CDU sich für die Variante ohne Aula aussprechen werde und bat dennoch um eine kurze Unterbrechung vor der Abstimmung. Nach Fraktionen getrennt begannen im Kreise stehend weitere Beratungen - ganz zum Unmut einzelner Stadträte kleinerer Fraktionen.

Die Aula-Variante wurde mit großer Mehrheit abgeschmettert. Die beiden SPD-Stadträte, die fünf Grünen-Stadträte, Franz Spehn (FW) und OB Henne stimmten dafür. Die anderen 18 Stadträte votierten dagegen. Mit großer Mehrheit wurde dafür die abgespeckte Version für 7,8 Millionen Euro gewählt. Dagegen waren Jörg Kirn, Lucia Vogel und Andreas Schuler. Enthalten hatten sich Karl Schmidberger, Rita König, Bianca Bittenbinder und Markus Leser.

Das weitere Vorgehen sieht nun so aus: Baldmöglichst soll sich der Gemeinderat erneut mit der Planung beschäftigen. Erst dann wird die Realisierung des Projekts beschlossen.