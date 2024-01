Die Tür des Wohnmobils steht offen, obwohl es draußen frisch ist. Das Kennzeichen verrät: Nordrhein-Westfalen. Ich klopfe vorsichtig gegen die Wohnmobilwand. Ein Mann mit Filzhausschuhen und Fleecejacke kommt zur Tür. Ich möchte wissen, was Camper in kühlen Herbsttagen oder sogar eisigen Wintertagen dazu bringt, sich in ihr Wohnmobil zu setzen und aufzubrechen. Und wenn es draußen so richtig ungemütlich und regnerisch ist, was machen sie auf zehn Quadratmeter Wohnraum? Der Mann in den Filzpuschen lässt mich rein. Ich steige die drei kleinen Stufen hoch.

Die Sitzecke im Wohnmobil ist vom Design her klassisch: Hellbraune Schränke, grauer Tisch, Eckbank mit braunem Stoffüberzug. Bunte Flickendecken liegen auf den Polstersitzen. Gisela und Herbert Gebauer sind eingefleischte Camper. Früher waren sie viel mit dem Zelt unterwegs, später dann mit dem Wohnwagen, als die Kinder da waren. Es zog sie nach Norddeutschland, Fehrmann, im Juni. „Drei Wochen zum Zwei-Wochenpreis“, erzählt Herbert Gebauer und er hört sich mit seinem nordischen Akzent an wie der frühere Ministerpräsident Wolfgang Clement. Sympathisch trocken.

Abschalten und sich auf das Wesentliche besinnen

Sie haben Bad Waldsee ausgewählt, weil ihnen der Ort gefällt und die Strecke Hamburg - Karlsruhe anscheinend gut mit der kleinen Kurstadt zu vereinbaren war. Natürlich lockt auch die Therme. Bei der Wassergymnastik am frühen Morgen waren die beiden schon. Während Herbert Gebauer erzählt, wirft seine Frau hier und da ein zartes „Ja“ zur Bestätigung ein.

Drinnensein bei kaltem Wetter findet vor allem Gisela wunderbar. Sie holt ein Buch hervor, darin Bilder mit filigranen Motiven. Die meisten hat sie schon ausgemalt, eine riesige Auswahl an Buntstiften reist immer mit. Ihr Mann greift gerne zu einem Buch. Abschalten, sich auf das Wesentliche besinnen, das finden die beiden in ihrem kleinen Haus auf Rädern. Und wenn sie richtig Winter möchten, wählen sie Reit im Winkel in Bayern.

Damit ihr Mobil nicht völlig auskühlt, stellen sie es mit der breiten Fensterfront Richtung Südseite.

Da haben wir bis späten Nachmittag Sonne und bis zu 20 Grad innen. Herbert Gebauer

Von Thermoabdichtungen für die Fenster halten die beiden Nordwestfalen nichts. Im Winter in den Süden reisen, wie es manche Zugvögel unter den Campern gerne machen, ebenso wenig. „Deutschland ist so schön“, betont Gisela Gebauer.

Nicht jeder hat Lust auf Presse

Ich steige die Stufen hinab und schaue mich weiter auf dem Stellplatz um. Aktuell stehen dort zehn Wohnmobile. Einige Schweizer Kennzeichen, die meisten aus Deutschland. Zwei riesige Mobile stechen heraus. Sie wirken fast wie Kleintransporter. Der Fernseher ist bereits bei einem der beiden angeworfen. Das Glimmen der Mattscheibe dringt in der beginnenden Abenddämmerung nach draußen. Doch der Besitzer hat keine Lust auf den Austausch mit der Presse. Sagt danke und steigt mit seinen beiden kleinen weißen Hunden wieder zurück in sein Schiff auf Rädern.

Marcel Menzi gönnt sich in Bad Waldsee einen kurzen Wellnesstrip. Gegen die Kälte hat er Termodecken an der Windschutzscheibe. (Foto: Dorothee Kammel )

Dafür öffnet mir der Besitzer eines kompakteren Wohnmobils freudestrahlend mit einem „Grüezi“ die Tür. Auch er trägt Filzpuschen an den Füßen. Das scheint ein beliebtes Camperschuhwerk zu sein. Seine Pantoffeln verraten die Herkunft sofort: die Schweizer Flagge prangt darauf. Sein Mobil hat etwas höhlenartiges. Im Gegensatz zu Gisela und Herbert Gebauer hält er viel von den Thermodecken auf der Windschutzscheibe. Auch der Boden ist mit isolierenden Matten ausgekleidet. Es ist wohlig warm, ich nehme Platz, Marcel Menzi bietet mir Sirup und Wasser an.

Autark sein und spontan entscheiden

Der Schweizer hatte spontan Lust auf Wellness. Er kommt aus Arbon am Bodensee und Bad Waldsee wurde ihm in einer Campergruppe empfohlen. „Ich bin autark“, sagt er in weichem Tonfall. Er heizt mit Diesel, der Kühlschrank laufe über die Autobatterie oder mit Gas. Ihm geht es ähnlich wie den Nordrhein-Westfalen. Das Reisen im Mobil hilft ihm beim Abschalten. Bei miesem Wetter genießt er die kleine Behausung mit Musikhören und nimmt sich endlich die Zeit, zum Lesen, „bis das Bett ruft.“ Auch Schnee hält ihn nicht vom Reisen ab. Gerade im Winter, wenn es unten im Tal neblig ist, reist er gerne für einen kurzen Trip in die Höhe, raus aus der Nebelsuppe und „etwas Sonne erhaschen.“

Manche wählen den Camperstellplatz in Waldsee aus rein praktischen Gründen. Ein Paar aus Friedberg in Hessen brauchte eine neue Anhängerkupplung. In ihrer Heimat gab es für ihr Hymermobil weder Ersatzteile noch Termine in der Werkstatt. In der Hymerwiege haben sie am nächsten Tag einen Termin bekommen. Danach wollen die beiden so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause, um die eigentliche Winterreise vorzubereiten. Im Gegensatz zu ihren eher abgehärteten Campingnachbarn haben sie wenig Lust auf Kälte. Die nächsten Monate werden sie in Spanien sein. „Bis ganz nach Andalusien runter“, erzählt der Hesse mit dem schmalen Zopf, und stützt sich lässig mit seinen bunt tätowierten Armen auf dem Lenkrad ab.

Ich werde neidisch

Ich verabschiede mich ein wenig neidisch von den beiden. Das Fernweh hat durch die Besuche bei den Campern wieder einmal bei mir angeklopft. Einfach jetzt in ein Wohnmobil springen zu können, mit Malstiften und vielen guten Büchern, und heute nicht wissen, wo man morgen schlafen wird - das reizt. Selbst bei Schmuddelwetter.