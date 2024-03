Die Schwäne am Stadtsee sorgen mit ihrem Nest direkt am Uferweg Jahr für Jahr für viel Aufmerksamkeit. Etliche Spaziergänger verlangsamen ihre Schritte, bleiben stehen und beobachten das Ausbrüten der Eier - ganz zum Leidwesen der Tiere. Damit die Schwäne heuer mehr Ruhe erfahren, hat die Stadt die Nestabsperrung angepasst und richtet einen wichtigen Appell an mögliche Schwanenbeobachter.

Das Nest ist schon gebaut

Die Temperaturen sind vergleichsweise hoch, die Natur blüht und sprießt und auch die Vogelwelt ist früher aktiv. „Dies gilt insbesondere für die Schwäne, die bereits damit begonnen haben, ihre Nester an ihrem Lieblingsplatz herzurichten“, erklärt Rathaussprecherin Brigitte Göppel.

Aus diesem Grund hat sich die Stadt schon dem Schutz des Nestes angenommen und einen besonderen Blickschutz aufgestellt. „Nach Abstimmung im letzten Jahr mit Tierarzt Klaus-Ferdinand Rembold und der Abteilung Grünflächen wurde in diesem Jahr ein Unterstand gebaut, der mit Naturmaterial getarnt wurde, um ihn so unauffällig wie möglich zu gestalten“, zeigt Göppel die ausgefeilte Variante auf.

Tierarzt Rembold hab sich von dem „unauffälligen Schutz“ begeistert gezeigt, wie aus der Presseantwort der Stadt hervorgeht. „Besser kann man es nicht machen“, wird Rembold zitiert. Das Nest sei jetzt nahezu unsichtbar geworden und falle kaum mehr auf.

Die Schwäne nicht stören

Die Stadt richtet außerdem einen Appell an alle Spaziergänger rund um den Stadtsee: „Bitte stören Sie die Schwäne nicht. Am meisten helfen Sie den Schwänen, wenn Sie einfach achtlos vorbeigehen.“