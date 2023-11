Der Baurechtsparagraf 13b bereitet vielen Städten in Deutschland Ärger. Bekanntlich ist der Paragraf nicht mit EU-Recht vereinbar und so mussten geplante Baugebiete vorerst auf Eis gelegt werden. Nach dem aktuellen Stand der Dinge hat Wilhelm Heine (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) in Bad Waldsee gefragt.

Es wird auf die „Heilung“ gewartet

„Gibt es ein Vorankommen?“, wollte Heine wissen und Oberbürgermeister Matthias Henne erklärte, dass viele Kommunen von dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betroffen sind „und auf einen Heilungsparagrafen warten“. Bekanntlich erarbeitet die Bundesregierung eine sogenannte Heilungsvorschrift, die aufzeigen soll, wie begonnene 13b-Verfahren zu Ende geführt werden können.

Baurechtsamtsleiter Peter Natterer kam auf einen Beschluss auf Bundesebene zu sprechen. Eine Änderung, also eine Lösung des Problems, werde vom Bundesrat im Dezember anvisiert und könnte zum 1. Januar greifen.

Umweltprüfung wird wohl notwendig

Voraussichtlich brauche es bei größeren Baugebieten dann noch eine Umweltprüfung, „aber keine Änderung des Flächennutzungsplans“. Immerhin diese zeitliche Komponente bliebe den Städten und Gemeinden erspart. „Wir prüfen aber jedes Baugebiet, wie es sinnvoll wäre, weiterzumachen“, betonte Natterer.