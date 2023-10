Fleckviehzüchter aus sechs Zuchtvereinen haben beim Oberschwäbischen Fleckviehtag um die schönste Kuh der Region gewetteifert. Bei herrlichem Spätsommerwetter war das Interesse der Besucher groß, die Ränge in der Versteigerungshalle Bad Waldsee waren gut belegt. Bei den sechs Zuchtvereinen handelt es sich um Aulendorf/Biberach, Bad Saulgau/Riedlingen, Blaubeuren/Ehingen, Göppingen, Ravensburg und Reutlingen.

Als Gastverein wurde der Rinderzuchtverein Göppingen willkommen geheißen. Die Züchter aus dem Kreis Göppingen konnten im Frühjahr ihr 100-jähriges Bestehen mit Schau und Festabend feiern. Wie auch in den Vorjahren weilte Bundestagsabgeordneter Josef Rief unter den Gästen.

Bereits zum sechsten Mal wurde am Sonntag in Bad Waldsee der Oberschwäbische Fleckviehtag abgehalten. Über 30 Zuchtbetriebe beteiligten sich dabei mit etwa 100 Spitzentieren. Bereits einige Wochen vor dem großen Auftritt galt es für die Teilnehmer, die Tiere an das Führen mit dem Halfter zu gewöhnen. Am Tag vor der Präsentation wurden die Kühe geschoren, gewaschen und gestylt. Dafür konnte man gerne viele Stunden an Arbeit aufbringen. Den letzten Schliff erhielten die Tiere frühmorgens im Stall der Versteigerungshalle.

Preisrichter aus Oberösterreich

Josef Miesenberger, er ist Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband im Inn- und Hausruckviertel und als Führungskraft der Oberösterreichischen Besamungsstation eine renommierte Größe in der Fleckviehszene, fungierte als Preisrichter. Mit viel Erfahrung im Preisrichten und durch seine besonnene Art erhielten Züchter und Zuschauer fundierte Begründungen zu seinen getroffenen Entscheidungen. Dabei zeigte er sich begeisternd über die Qualität und Leistung der vorgeführten Tiere.

Alois Müller, Bad Waldsee-Atzenreute, Vorsitzender des Fleckvieh-Zuchtvereins Aulendorf-Biberach erzählte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass bei der heutigen Züchtung die Fitness und Gesundheit der Tiere im Fokus stehe. Das Ziel der Zucht sei es, Kühe zu erhalten, die gesund alt werden können.

Dieses danken uns die Tiere mit einer guten Milch- und Fleischleistung. Alois Müller

Müller ging noch ins Detail: „Wir schauen auf ein gutes Fundament, eine korrekte Beinstellung und einen harmonischen Körper. Das Euter soll kompakt und drüsig sein und eine gute Strichstellung vorweisen“.

Wahl zur Miss Oberschwaben

Nach dem Richten der Einzelkuhklassen und einem Vereinscup kam es, aus den Siegerkühen zur Wahl der Miss Oberschwaben. Auch der Zuchtbetrieb Claudia Bertsch aus Mattenhaus konnte mit zwei Tieren hier sehr gut punkten. So wurde mit Spannung die Entscheidung bei der Wahl zur Miss Oberschwaben erwartet. Unter tosendem Applaus konnte Preisrichter Josef Miesenberger verkünden: Cleo aus dem Zuchtbetrieb Sabine und Norbert Bertel GbR, Hasenweiler ist neue „Miss Oberschwaben“.

Für diese Entscheidung spielte die Milchleistung der Kühe keine Rolle, dem Preisrichter lag diese überhaupt nicht vor. Beim Blick in den Katalog konnte gelesen werden: Kuh Cleo hatte zwei Kalbungen und eine mittlere 305-Tage-Leistung von 7696 Liter Milch vorzuweisen. Die Veranstaltung wurde von der Oberschwäbischen Fleckviehkapelle musikalisch umrahmt.