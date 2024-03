Wie lautet Harald Schmidts schwäbisches Lieblingswort? Wie viele Übersetzungsmöglichkeiten gibt es für „Bäpp“? Und warum ist die schwäbische Uhrzeit „Dreiviertel Naine“ eine echte Herausforderung für alle Zugezogenen? Diesen und vielen anderen Fragen geht SZ-Redakteur und Poetry Slammer Wolfgang Heyer ab sofort in einer regelmäßigen Video-Serie bei schwäbische.de auf den Grund. Der Name ist dabei Programm: „Typisch Schwäbisch“.

Schwäbisch klingt schön

„Da schwäbische Dialekt isch oifach schee ond ma sott en no viel meh wertschätza“, sagt Heyer und kann den bekannten Vorurteilen, wonach das Schwäbische uncool klingen würde und sowieso kurz vor dem Aussterben steht, nicht viel abgewinnen. Mit ganz viel Euphorie für den Dialekt widmet sich der Oberschwabe den Besonderheiten der Mundart.

Im neuen SZ-Videoformat erfahren die Zuschauer die Lieblingsworte von bekannten Persönlichkeiten aus Nah und Fern - darunter TV-Star Harald Schmidt, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der oberschwäbische Barde Barny Bitterwolf oder Schauspieler Bernd Gnann. Sie alle haben ihre ganz eigenen Lieblingswörter und wissen diese auch unterhaltsam zu begründen.

Aber auch launige Sprachspielereien über schwäbische Schimpfwörter, ein Erklärungsversuch der komplizierten schwäbischen Uhrzeit oder auch die verschiedenen und kuriosen Bedeutungen einzelner schwäbischer Wörter will Heyer in seinen Videos humoristisch nachspüren. Apropos kurios: Ein weiterer Teil der verrücktesten Ortsschilder in der Region ist ebenfalls angedacht. Etliche SZ-Leser sind dem Aufruf, ihre skurrilsten Orte einzuschicken, nachgekommen und haben über launige Ortsnamen informiert.

Harald Schmidt und sein schwäbisches Lieblingswort

Den Auftakt der neuen SZ-Video-Reihe macht ein Kurzinterview mit dem bekannten Kabarettisten und Fernsehmoderator Harald Schmidt. Heyer wollte von dem Entertainer dessen schwäbisches Lieblingswort erfahren. Äußerst eloquent sinniert Schmidt über ein klangvolles Wörtchen, das viel mehr zu bieten hat, als es auf den ersten Moment erscheint. Wie das Wort lautet und warum das Gespräch mit einem Lacher endet? Die Antwort gibt es im Video.

Aufruf:

Wie lautet Ihr schwäbisches Lieblingswort? Schicken Sie Ihr Lieblingswort an: [email protected]