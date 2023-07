Die Vorfreude auf das diesjährige Altstadt- und Seenachtfest steigt immer weiter an. Am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, verwandelt sich die Waldseer Innenstadt wieder in ein großes Festgelände. Bewirtung und Programmgestaltung übernehmen die Vereine. „Schwäbische.de“ fasst die wichtigsten Eckpunkte des zweitägigen Altstadtfestes im großen Fest–ABC zusammen.

Von Auftakt bis Flohmarkt

Auftakt: Offizieller Beginn des Festes ist wie in jedem Jahr der Fassanstich auf dem Rathausplatz. Um 18 Uhr wird Oberbürgermeister Matthias Henne samt Holzhammer ans Fass schreiten und versuchen, den Zapfhahn mit wenigen Schlägen zu versenken. Seine Premiere hat das Stadtoberhaupt im vergangenen Jahr übrigens routiniert gemeistert. Damals benötigte er lediglich drei Schläge und schon floss das Kaltgetränk in die Krüge.

Bewirtung: Traditionell kümmern sich beim Altstadtfest die Vereine um Speis und Trank. An einigen Ständen gibt es am Sonntagmorgen Frühschoppenkonzerte.

Crepe, Burger & Co: Sowohl bei den Vereinsständen als auch bei den Gastronomiebetrieben wird es kulinarisch. Das Angebot reicht von Currywurst, Köfte und Pizza, über Wurst, Steak und Pommes bis hin zu Maultaschen, Sparribs und Waffeln.

Drachenboot: Premiere feiert in diesem Jahr der Teamwettbewerb im Drachenboot vom Waldseer Ruderverein am Sonntagnachmittag. Zwei Teams paddeln gemeinsam im Drachenboot, aber in unterschiedliche Richtungen. Wer es zuerst schafft, das Boot einige Meter in die eigene Richtung zu paddeln, gewinnt. Zuschauer können das Spektakel auf der Wiese des Rudervereins bei Beach–Party und Stand–Up–Paddeling verfolgen.

Eintritt: Für das Fest wird grundsätzlich kein Eintritt fällig. Einzig für das Feuerwerk am Stadtsee wird ein Zutrittsarmband für je drei Euro verkauft. Die Mitglieder des Musikvereins Haisterkirch kassieren an den Zugängen zum Stadtsee.

Flohmarkt: Start ist am Sonntag um 10.30 Uhr. Die Flohmarktstände sind in der Bleichestraße, Hauptstraße, Wurzacher Straße und am Gut–Betha–Platz zu finden. Apropos finden: Trödel, Gebrauchtwaren und Selbstgemachtes wird angeboten.

Von Wissenswert bis Wichtig

Gut zu wissen: Die DRK–Bereitschaft ist in der Stadthalle stationiert.

Höhepunkt: Ein echtes Highlight ist das Klangfeuerwerk am Sonntag ab 22 Uhr über dem Stadtsee. Außerdem schwimmen rund 4000 Lichter auf dem See und verleihen damit eine besondere Stimmung. Eine Besonderheit: Das Feuerwerk ist auf bekannte Musik abgestimmt und damit längst kein Geheimtipp mehr.

Insekten basteln ist bei der Waldseer Nabu–Gruppe am Seeufer möglich. Dabei werden Naturmaterialien verwendet.

Jungelferstand: Am Stand des Jungelferrats der Narrenzunft im Hirschhof gibt es heuer ein komplett neues Festprogramm. Am Samstag ab 20 Uhr wird die DJ–Party „Best of all time“ vonstattengehen. Am Sonntag ist ein buntes Kinderprogramm ab 11 Uhr angesagt. Um 11.30 Uhr startet der Frühschoppen mit den „Woodlakers“, ehe ab 14 Uhr die „Spritzbar“ mit spritzigen Getränken eröffnet. Von 19 bis 20 Uhr ist am Sonntag außerdem das „Zündschnurfest“ ausgerufen.

Kinderprogramm: Spiel- und Bastelspaß versprechen die Angebote am Seeufer bei der Spitalwiese. Am Sonntag ab 11 Uhr sind Rollenrutsche & Co. vom Kinderschutzbund Bad Waldsee wieder aufgebaut und auch an einem Kuchenbuffet soll es dort nicht mangeln. Nicht zuletzt gastiert um 15 Uhr Veronika Deglers Kindertheater „Johanna Rumpel trifft das Stilzchen“ im Spitalhof. Bei schlechtem Wetter findet das Stück in der Bücherei statt. Am Sonntagnachmittag gehört außerdem die Hochstatt–Bühne den Kindern. Dann wird beispielsweise Hiphop zu sehen sein.

Von Kurios bis Fröhlich

Laufschuh–Dosenwurf wird am Stand der TSV Reute Runner gespielt.

Musik: Zum Altstadtfest gehört Musik, ganz klar. Verschiedene Musikkapellen, Pop– und Rockbands spielen verteilt in der ganzen Innenstadt auf. Unter anderem spielt die Stadtkapelle auf dem Rathausplatz. Die Band „James Torto & friends“ ist am Samstag und „Jiggles & the Hairstylers“ am Sonntag auf der Hochstatt–Bühne anzutreffen.

Nahverkehr: Ein Pendelbus fährt zwischen den Ortschaften und der Innenstadt. Die Fahrzeiten sind auf der städtischen Homepage einsehbar.

Öffnungszeiten: Am ersten Veranstaltungstag, also am Samstag, kann in Bad Waldsee bis 2 Uhr nachts gefeiert werden. Am Sonntag geht es bis 23 Uhr.

Partnerstädte: Die Partnerstädte Bad Elster und Bagé geben vor dem Rathaus wieder Spezialitäten aus ihrer Heimat aus.

Quatsch: Wer behauptet, das Altstadtfest findet in Bad Wurzach statt, erzählt eindeutig Quatsch. Das traditionelle Fest ist aus dem Waldseer Veranstaltungskalender nicht wegzudenken.

Radparkplatz: Auf der Bleiche steht für Radler ein bewachter Fahrradparkplatz kostenlos zur Verfügung. Die Zeiten: Am Samstag von 17.30 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 23.30 Uhr.

Sternenmarsch: Bei der Eröffnung des Festgeschehens auf dem Rathausplatz kommt es traditionell zum Sternenmarsch der Fanfaren– und Dudelsackspieler. Von allen Richtungen treffen der Fanfarenzug Bad Waldsee, der Gastfanfarenzug Aulendorf sowie die „Highland Pipes & Drums of Waldsee“ auf dem Platz ein. Anschließend spielt die Gugga–Gassa–Fetzband auf.

Auch ein Rummel wird aufgebaut

Toiletten: Die Toilettenwagen befinden sich bei der Stadthalle, hinter der Gaststätte zum Hirsch, in der Hasengasse, der Oberamteigasse, Ravensburger Tor, Klosterhof, Gut–Betha–Platz sowie die öffentlichen Toiletten im Haus am Stadtsee und in der Stadthalle.

Unterhaltung ist in der gesamten Altstadt garantiert. Unterhaltungsmusik spielen unter anderem die Musikkapelle Michelwinnaden am Ravensburger Tor oder die Blasmusiker der JBO der Gemeinden Bad Waldsee, Wolfegg und Bergatreute auf dem Rathausplatz.

Vergnügungspark: Besser bekannt als Rummel oder auch Jahrmarkt. Jedenfalls werden auf der Bleiche wieder zahlreiche Fahrgeschäfte aufgestellt. Mit dabei ist unter anderem das Riesenrad.

Weinfest am Schloss: Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr werden auch in diesem Jahr unterschiedlichste Weine in stimmungsvoller Atmosphäre vor dem Waldseer Schloss ausgeschenkt. Drei süddeutsche Winzer und eine Sektkellerei sind vor Ort.

X–fach nachzulesen, gibt es das gesamte Programm des Altstadt– und Seenachtfestes auf der städtischen Internetseite unter: www.bad–waldsee.de

Young Culture Open Air: Wieder wird an drei Tagen auf der Bleiche gefeiert. Auftakt ist am Freitag, 28. Juli mit der „Coming Home Party“. Am Samstag und Sonntag geht es dann mit viel Musik und Tanz weiter. Dabei legen DJs aus Bad Waldsee und der Umgebung auf.

Zumba gibt es am Sonntag um 14.30 Uhr auf der Hochstatt–Bühne von der Showgruppe des Sportpalasts zu sehen.