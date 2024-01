Kritische und mahnende Worte haben die Fraktionssprecher während ihrer Haushaltsreden angeschlagen. Obgleich der Gemeinderat den Haushaltsplan 2024 einstimmig beschlossen hat, wurden die Fraktionssprecher bei mehreren Themen deutlich. Eine Zusammenfassung.

CDU

Große Unsicherheit würden die Haushaltsdebatten in Bund, Land und anderen Kommunen bei so manchen Beobachtern auslösen, erklärte Sonja Wild. Daher sei es erfreulich, dass in Bad Waldsee „noch keine Veränderungen der Hebe- oder Gebührensätze vorgenommen werden müssen, die uns erheblich belasten würden“.

Wild kam auch auf das geschlossene Krankenhaus und das Nachfolgemodell zu sprechen: „Für die Menschen hier ist eine funktionierende 24-Stunden-Notfallversorgung äußerst wichtig, da es immer weniger Hausärzte gibt, was uns große Sorgen bereitet.“

Wolle die Stadt das Ziel der Klimaneutralität erreichen, dürfe man nicht müde werden, die biologische Vielfalt zu fördern, betonte Wild. „Dazu gehört beispielsweise auch die Bereitstellung von Flächen und Dächern für Photovoltaikanlagen, so auch auf städtischen Gebäuden und Rehakliniken.“

Das Investitionen auch Folgekosten mit sich bringen, hob Wild hervor: „Es ist wichtig, dass wir nicht nur die unmittelbaren Kosten eines Projekts im Blick behalten, sondern auch die langfristigen Auswirkungen auf den Haushalt und die finanziellen Belastungen für die Stadt.“

Freie Wähler

„Wir Freien Wähler halten es bei einer Steuererhöhung wie mit einer irgendwann unvermeidlichen Hüftoperation: Wir schieben sie solange raus, wie es irgendwie geht“, erklärte Bernhard Schultes und machte doch deutlich, dass die Stadt „in Zukunft ohne Steuererhöhungen auch keinen ausgeglichenen Haushalt mehr schaffen wird, wenn wir weiterhin Jahr für Jahr rekordverdächtige Investitionen planen“. Der Spielraum für freiwillige Aufgaben werde kleiner. Noch vor der Kommunalwahl müssten die Vorschläge der städtischen Haushaltsstrukturkommission diskutiert werden.

Die Klagen über die gestiegene Kreisumlage seien berechtigt, so Schultes: „Aus Waldseer Sicht ist der Solidaritätsbeitrag für den Kreisverwaltungsapparat tatsächlich mehr als schmerzlich.“ Zumal ein Großteil der zusätzlichen Belastung durch die Verluste der OSK entstehe.

Schultes forderte außerdem „dringend Transparenz“ bei den Stadtwerken Bad Waldsee und der Transformation hin zur Nutzung regenerativer Energien ein. Bei der Bewilligung von Großflächen-Solaranlagen, „für die es offenbar genügend Anträge gibt“, vermisste Schultes die Ernsthaftigkeit und den Nachdruck. Beim Alten- und Pflegeheim Spital fehlte ihm eine klare Strategie in Bezug auf die Heimbauverordnung. Bei den städtischen Rehakliniken müsste dringend der Sanierungs- und Instandhaltungsstau angegangen werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Aus Sicht von Lucia Vogel ist und bleibt Klimaschutz die wichtigste kommunale Aufgabe: „Wir sehen die Katastrophe kommen, unternehmen aber zu wenig dagegen.“ Das Ziel der Klimaneutralität solle besser früher als zu spät angegangen werden. „Wir erwarten von der Verwaltung sich des Klimaschutzes ab sofort als Prio 1 anzunehmen.“

Auch fehlender Wohnraum sei ein wichtiges Thema. Weil große innerstädtische Wohnprojekte in den nächsten Jahren umgesetzt werden, „brauchen wir keine Baugebiete auf der grünen Wiese“. Besser sei es, bestehenden Wohnraum umzunutzen und zukunftsfähig zu machen. Apropos zusätzlicher Wohnraum - das bedeute auch wachsende Einwohnerzahlen. Daher müsse sich Bad Waldsee die Frage stellen: „Passt die städtische Infrastruktur zu den Einwohnerzahlen?“

Auch der Mobilität nahm sich Vogel an. „Nach dem aktuellen Stand wird der Citybus Ende 2024 abgeschafft und durch ein Rufbussystem ersetzt. Das ist uns zu wenig“, so die Stadträtin. Bei der Verkehrswende dürfte nicht auf Individualverkehr gesetzt werden. Sie vermisse ein aktuelles und ansprechendes innerstädtisches Mobilitätskonzept.

Nicht zuletzt machte sich Vogel für einen Klausurtag zum Thema Kindertagesbetreuung (in Bad Waldsee fehlen bekanntlich Kita-Plätze) stark und lobte die derzeitige Nutzung des ehemaligen Krankenhauses als Flüchtlingsunterbringung.

SPD

Rita König machte mit Rückblick auf das kurzzeitig geschlossene Freibad im Sommer darauf aufmerksam, „dass wir uns von der Haltung verabschieden müssen, dass uns alle Dinge zustehen.“ Originäre Pflichtaufgaben, wie beispielsweise Kindergärten oder Schulen, hätten Vorrang.

Beim Thema Verkehr braucht es laut König „dringend die Anschlüsse der L300 und L316 an die B 30“. Bei der Verkehrslösung bezüglich der B 30 in Gaisbeuren müsse die Stadt als Treiber fungieren. „Unserer Meinung nach wäre eine Unterflurtrasse sinnvoll, also ein Tunnel in offener Bauweise“, so König.

Die SPD-Stadträtin drängte zudem darauf, dass Stadtwerke „langsam von der fossilen Verbrennung weiter in Richtung CO2-Neutralität gehen müssen“. Das Nahwärmenetz müsse weiter ausgebaut werden, beispielsweise auf dem Frauenberg.

Nicht zuletzt bat sie darum, die städtische Integrationsstelle schnellstmöglich zumindest zu 50 Prozent zu besetzen. König sprach sich auch dafür aus, regelmäßig Kunstwerke, die in der Kleinen Galerie ausgestellt werden, anzukaufen, ein brauchbares Konzept für den Citybus zu erarbeiten und auch wetterfeste Tischtennisplatten am „Freizeitpark“ am Stadtsee aufzustellen.