Diese Aktion hat schnell in Bad Waldsee und Umland die Runde gemacht: Feuerwehrleute dürfen sich im Barbershop Bad Waldsee kostenlos die Haare schneiden lassen. Salon-Inhaber Serhat Timur hat die Aktion vor wenigen Tagen ins Leben gerufen und in sozialen Netzwerken beworben. Auf den digitalen Plattformen und in persönlichen Nachrichten hat er viel positiven Zuspruch erhalten, berichtet er.

„Wir können zwar kein Feuer löschen, aber wir verstehen Ehrenamt“ - mit diesen Worten wird die Aktion auf der Facebook-Seite des Barbershops beschrieben. Als Dankeschön für den täglichen Einsatz der ehrenamtlichen Helfer gebe es bis zum 31. März die Möglichkeit, sich kostenfrei die Haare schneiden zu lassen.

Wertschätzung fürs Ehrenamt

Auf Anfrage von Schwäbische.de erklärt Timur, dass er mit der Aktion der Feuerwehr „etwas Gutes tun möchte“. Sozusagen als Gegenleistung für deren Einsatz zum Schutz aller Bürger.

Ich will einfach etwas zurückgeben und ein Signal setzen, dass wir alle an einem Strang ziehen. Es ist heute nicht selbstverständlich, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Serhat Timur

Der ausschlaggebende Impuls für die Idee sei ihm während der Fasnet gekommen, als es zu Beginn des Umzugs am Gumpigen einen Einsatz in der Wurzacher Straße gab. „Und nachts hat noch ein Auto gebrannt“, so Timur.

Wie die Feuerwehr die kostenlose Haarschnittmöglichkeit findet, ist allerdings nicht einfach herauszufinden. Ein entsprechende Anfrage bei der Stadt, bei der die Wehr als Organisation angegliedert ist, ist seit Montag unbeantwortet. Voraussichtlich kommt die Wertschätzung bei den Einsatzkräften grundsätzlich gut an und auch Oberbürgermeister Matthias Henne hatte die Aktion des Friseursalons auf dem eigenen Instagram-Kanal positiv hervor gehoben.

Andere Wehren aus umliegenden Orten sind ebenfalls interessiert

Weil aber Wehren neutrale Einrichtungen sind, die daher beispielsweise nicht als Gesamtorganisation auf Demonstrationen teilnehmen (die SZ berichtete), sind Spendenannahmen und dergleichen jeweils genau zu prüfen. Ob also Waldseer Feuerwehrleute das Angebot annehmen werden beziehungsweise dürfen, ist noch nicht ganz klar. Auf dem Facebook-Kanal des Barbershops wurde indes bereits schon die Frage gestellt, ob auch Feuerwehrleute aus Aulendorf oder Bergatreute einen kostenlosen Haarschnitt bekommen können, was Timur gegenüber der SZ mit einem klaren „ja“ beantwortete.