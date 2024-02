Während die meisten Radfahrer die Saison erst im Frühjahr beginnen, hat Profiradsportler Daniel Steinhauser aus Bad Waldsee schon monatelanges Training hinter sich gebracht, um sich für seine Radrennen in diesem Jahr vorzubereiten.

Pro Jahr wendet der Familienvater 900 bis 1000 Trainingsstunden für seinen Sport auf und strebt nun die Aufnahme ins Guinness-Buch der Rekorde an. Im Schwäbische.de-Interview mit Sabine Ziegler verrät er mehr über seine zukünftigen Pläne, die er am 1. März in der Stadthalle öffentlich vorstellen wird.

Als Jugendlicher spielten sie aktiv Fußball beim SSV Ulm und erst 2016 wechselten Sie zum Radrennsport. Wie kam es dazu?

Nachdem ich mich vor 20 Jahren beruflich selbständig gemacht hatte, fehlte mir einfach die Zeit für täglichen Sport. Ich konnte aber über die Jahre meine Arbeit so strukturieren, dass ich mich wieder mehr sportlich betätigen konnte. Als ich 2016 mein erstes Rennrad kaufte, war diese positive Entwicklung allerdings noch nicht absehbar.

Wie lief’s in der Anfangszeit im Radsport?

Zu Beginn war ich nicht gerade hochtrainiert. Trotzdem fuhr ich schon nach einem halben Jahr meinen ersten Radmarathon im Schwarzwald mit 265 Kilometern. Zu diesem Zeitpunkt war das ein völlig verrücktes Vorhaben, allerdings zum Glück mit Happy End.

Folgten weitere gute Platzierungen?

Ja. Ich trainierte einfach weiter und hatte zunehmend Erfolg bei diversen Radmarathon-Veranstaltungen - unter anderem beim größten Radmarathon Europas, dem „Nove Colli“ mit 14000 Teilnehmern kam ich auf Platz 36, beim Ötztaler „RM“ auf Platz 24 und es gab noch weitere „Top-Ten“-Ergebnisse.

Neben dem rein sportlichen Aspekt initiierten Sie auch Benefizaktionen. Warum?

In der wettbewerbsfreien Coronazeit entschloss ich mich, eine Charity-Aktion zu organisieren. Ich fuhr 24 Stunden lang die Grabener Höhe hoch und runter - insgesamt 96 Mal und wir sammelten dabei 9000 Euro Spendengelder für soziale Zwecke ein. Und so bin ich dann auch zum Langstreckenfahren „Ultracycling“ gekommen und habe mich darauf spezialisiert.

An welchen Rennen nahmen Sie teil und was war Ihr bislang größter Erfolg?

Seit Oktober 2022 trainiert mich Björn Kafka, der „Trainer der Profis“. Sein perfekt abgestimmtes Training wirkt und ich erreichte dadurch ein neues Niveau. Mein größter Erfolg war sicherlich das „Race across Italy“ 2023. Die Distanz des Rennens betrug 775 Kilometer und 11.000 Höhenmeter.

Hört sich nach mächtig Rad-Power an?

Das stimmt, das sind tatsächlich drei Radmarathons direkt hintereinander. Jeder Fahrer hat ein eigenes Begleitteam samt Bus am Start und die Helfer dürfen bei Rad- und Kleiderwechsel sowie bei der Verpflegung unterstützen. Somit kann ohne Pause gefahren werden. Meine Zielzeit für die 775 Kilometer betrug 26 Stunden - das sind 30 Stundenkilometer im Durchschnitt. Ich wurde im letzten Jahr knapp Zweitplatzierter hinter dem österreichischen 24 Stunden-Weltrekordinhaber Christoph Strasser.

Und wie kommen Sie an Sponsoren?

In der Vergangenheit habe ich Radfahren noch als Hobby angesehen und ein paar Sponsoren übernahmen Teile der Kosten. Mit den letztjährigen Erfolgen haben einige Sponsoren ihr Interesse bekundet und das möchte ich nun gerne ausbauen, um viele sportliche und gemeinnützige Projekte, die schon lange in meinem Kopf herumschwirren, umzusetzen. Aufgrund der hohen medialen Aufmerksamkeit meiner Rennen kann ich Sponsoren einen großen Mehrwert bieten. Und ich möchte das insbesondere hier in der Region durch spezielle Aktionen und Events noch verstärken.

Verraten Sie uns schon eines davon?

Ich möchte gerne einen bestehenden Guinness-Weltrekord übertreffen und den Weltrekord nach Oberschwaben holen. Dieses Event wird deshalb auch direkt in Bad Waldsee stattfinden.

Und was erwartet das Publikum bei Ihrem Start-up-Vortrag in der Stadthalle?

Obwohl die Saison 2023 meine bisher erfolgreichste war, gab es meinerseits auch Missgeschicke, Dummheiten und Pannen. Ich werde meinen Zuhörern vermitteln, welche Wege ich gehe, um dennoch erfolgreich sein zu können. Das gilt keineswegs nur für sportliche Ziele, das können ebenso private und berufliche Vorhaben sein. Der Abend wird deshalb nicht nur für Radsportler spannend, sondern auch für Menschen, die nichts mit diesem Sport zu tun haben und dafür auch kein Interesse zeigen. Dazu kommt der Ausblick auf meine kommenden Projekte. Es wird also eine „Reise in ein spezielles Abenteuer“, bei dem alle etwas zu staunen und zu schmunzeln haben. Versprochen.

Die Abendveranstaltung von Daniel Steinhauser mit Rückblick und Ausblick auf seine Vorhaben beginnt am Freitag, 1. März, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Waldseer Stadthalle. Der Eintritt ist frei.