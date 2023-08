Chorwoche mit Liedern von geistlich bis lustig

Der Kinder– und Jugendchor der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee hat in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal eine Chorwoche veranstaltet. Eine Woche lang probten 35 singbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 14 Jahren mit ihrer Chorleiterin Verena Westhäußer. Mit vielen tollen Liedern, Bewegungen und Spielen war das Gemeindehaus St. Peter erfüllt von Musik. Der Höhepunkt war am Freitagnachmittag das große Abschlusskonzert in der Kirche in Haisterkirch, bei dem die geistlichen, weltlichen, nachdenklichen und lustigen Lieder mit Johannes Tress am Klavier erklangen. Ein besonderes Highlight war das mehrstimmig gesungene „Heaven is a wonderful place“ sowie das Lied „Wir sind zusammen groß“ von Fanta 4, bei dem die älteren Kinder die gerappten Teile übernahmen. Wer Lust hat beim Kinderchor (ab fünf Jahren) oder beim Jugendchor (ab der 5. Klasse) mitzusingen, kann sich bei [email protected] anmelden.