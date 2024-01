Die Caritas Bodensee-Oberschwaben ist langjährige Partnerorganisation der schwäbische.de-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“. Ihr Wohnungsprojekt „herein - Die Wohnraumoffensive“ bringt Mieter und Vermieter zusammen und sieht sich als „Vermittler zwischen zwei Welten“. Und das ist auch in Oberschwaben dringend geboten: Nach Einschätzung des Pestel-Instituts (Hannover) fehlen aktuell allein im Landkreis Ravensburg 3000 Wohnung. Auch in Bad Waldsee tun sich Wohnungssuchende sehr schwer. Die Mieten in der Kurstadt sind für Menschen mit geringem Einkommen oder Senioren mit wenig Rente nicht mehr erschwinglich. Da tut Unterstützung bei der Wohnraumvermittlung gut, wie das Beispiel einer Mutter mit Tochter belegt.

Vor zehn Jahren kamen die beiden, die anonym bleiben möchten, aus Westafrika nach Deutschland. Seit 2015 leben sie in Bad Waldsee. Inzwischen wohnen Mutter und Tochter in einer Zwei-Zimmer-Altbauwohnung, die von der Caritas angemietet wurde. Die Tochter hat ihr eigenes Zimmer, wo sie in Ruhe ihre Schularbeiten erledigen kann. Die Mutter schläft in einem Teil des Wohnzimmers, der lediglich durch einen Vorhang abgetrennt ist. Dazu kommen Küche, Bad und eine Terrasse. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und sind der Caritas sehr dankbar für die Vermittlung der Wohnung und die Unterstützung bei den Formalitäten“, sagt die 44-jährige Mutter.

Projektleiter macht gute Erfahrungen

Mit seiner Untermieterin hat Christian Mayer als Caritas-Projektverantwortlicher gute Erfahrungen gemacht - alles laufe problemlos, sagt er. Die Frau kann die Miete durch ihre Arbeit im Zimmerservice einer Klinik selbst stemmen und bestreitet damit auch den Lebensunterhalt für sich und ihre minderjährige Tochter - ohne staatliche Unterstützung.

So wie diesen beiden ist die Caritas-Wohnraumoffensive „herein“ seit ihrer Gründung 2017 schon vielen Mietern behilflich gewesen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt mangels ausreichend Einkommen, Unterhalt oder Rente nichts finden. Viele beziehen auch Sozialleistungen oder liegen knapp über dem Leistungssatz. Unter den Mietern finden sich laut Mayer gleichermaßen Einheimische wie Geflüchtete.

Der Name „herein“ steht laut Mayer für „Herberge“ und „herein„ und passe mit dem „Gebot für Menschlichkeit und Nächstenliebe“ hervorragend in die Weihnachtszeit. Vor dem christlichen Hochfest ist die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung für lokale soziale Projekte groß, und auch diese Initiative erhält einen Teil der Geldspenden aus der schwäbische.de-Aktion „Helfen bringt Freude“.

Sozial eingestellte Vermieter gesucht

Das Vorgehen von „herein“ ist einfach und richtet sich an Vermieter bezahlbarer Wohnungen in älteren Bestandsbauten, die sich eher dem „sozialen Gedanken“ verpflichtet sehen als dass sie an hohen Mieteinnahmen interessiert sind. „Vom kleinen Ein-Zimmer-Appartement bis hin zum großen Gutshof haben wir in den letzten Jahren schon viele Wohnraumgrößen vermitteln können und unsere Erfahrungen mit diesem Projekt sind in der Regel gut, weil wir potenzielle Untermieter vorher prüfen“, betont Diplom-Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Mayer.

Das Ganze funktioniert so: Die Caritas als kirchlicher Träger mietet leerstehende Wohnungen an, vermietet sie an Betroffene unter und leistet zudem Sozialbetreuung. Bei gegenseitigem Interesse zwischen Eigentümer und Untermieter kann daraus später ein direkter Mietvertrag entstehen, zumal die Vermieter dank der Caritas-Unterstützung ihre Mieter im Vorfeld risikofrei „beschnuppern“ können. Das Risiko bis dahin trägt die Caritas zur Hälfte; für die andere Hälfte stehen Städte wie Bad Waldsee, Aulendorf und weitere acht Kommunen in den Landkreisen Ravensburg und Bodensee gerade.

50 Wohnungen in zwei Landkreisen angemietet

Derzeit hat die Caritas über ihr Projekt „herein“ nach Angaben Mayers in beiden Kreisen insgesamt 50 Wohnungen angemietet. Dabei sei man weiterhin auf der Suche nach geeigneten Mietobjekten für Menschen, die auf dem angespannten Wohnungsmarkt keine Chance haben.

Wohnung anbieten? Das geht per E-Mail unter [email protected]