Die Bad Waldseer Figurentheatertage verwandeln den Spitalkeller im Oktober wieder in eine Theaterbühne. Von 13. bis 15. Oktober werden Puppen und Figuren lebendig. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Nicht nur Kinder freuen sich auf die sechsten Figurentheatertage in Bad Waldsee. Es sind besondere Bühnenerlebnisse, die die Zuschauer erwarten. Fünf Gruppen aus Deutschland und der Schweiz zeigen dabei ihre Figuren- und Objekttheaterinszenierungen. Und wie in den Vorjahren auch, wird es dabei wieder Überraschendes zu sehen geben.

Aufführungen für Kinder und Erwachsene

Veranstaltet wird das Festival auch in diesem Jahr von den Figurenspielerinnen Angelika Jedelhauser und Veronika Degler ‐ in Zusammenarbeit mit dem Team der Stadtbücherei. Erstmals finden am Freitagvormittag zwei Aufführungen statt, die sich speziell an Grundschulkinder richten. „Für viele Grundschulkinder möglicherweise eine erste Begegnung mit der Welt des Theaters. Und eine Einladung in die grenzenlose Welt der Fantasie“, erklärten Jedelhauser und Degler.

Höhepunkt im Abendprogramm sei das preisgekrönte Theater Handgemenge aus Berlin am Samstag um 20 Uhr. Der Inhalt laut Flyer: „Ein König, eine Frau, ein verrücktes Volk, Gießkannen, Regenschirme und eine höchst sonderbare Geschichte. Eine surreale und abenteuerliche Reise um die halbe Welt und mehr als sechzig Mitwirkende werden mit Hilfe extravaganter Figuren-und Lichttechnik in den Schatten gestellt.“

Das Veranstaltungsprogramm

Insgesamt acht Vorstellungen für Kinder und Erwachsene sind geplant. Am Freitag, 13. Oktober, ist um 9 und 10.30 Uhr „Hannah und die Bohnenranke“ zu sehen. Ein Stück für Grundschulkinder. Um 17 Uhr geht es weiter mit „Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse“. Geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Den Samstag eröffnet um 10 Uhr „Zwerg Rudi“, der in der Waldseer Innenstadt unterwegs ist. Um 15 Uhr steht „Königs Weltreise“ auf dem Programm. Ein Schattentheater für Zuschauer ab sieben Jahren.

Am Sonntag um 11 Uhr „winzig große Figurenspiel für Aufgeweckte“ ab drei Jahren namens „Der kleine Häwelmann“ gezeigt. Abschluss ist um 15 Uhr mit „Armer Esel Alf“ für Zuschauer ab vier Jahren.

Karten gibt es im Vorverkauf für 6 Euro (Familienvorstellungen) beziehungsweise 16 Euro (Abendprogramm) in der Stadtbücherei Bad Waldsee. Weitere Infos unter: www.figurentheater-unterwegs.de