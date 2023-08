Für Aufregung hatte ein Unfall am Samstagvormittag nahe des Bahnhofes in Bad Waldsee gesorgt. Nach der ersten Berichterstattung, in der ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ravensburg schilderte, dass ein Mann im Gleisbett gegen einen stehenden Zug gestoßen und dabei verletzt worden war, meldeten sich Augenzeugen. Diese berichteten von einem ganz anderen Unfallhergang.

Als zuständige Behörde bestätigt die Bundespolizei auf Anfrage von Schwäbische.de nun einen Zusammenstoß des in den Bahnhof einfahrenden Zuges mit dem Mann.

Trotz Schnellbremsung kommt es zum Zusammenstoß

In der Mitteilung der Bundespolizei zum genauen Unfallhergang heißt es: Die RB 53 zwischen Aulendorf und Leutkirch befand sich am Samstagvormittag auf der Einfahrt in den Bahnhof Bad Waldsee. Unmittelbar vor der Einfahrt in den Bahnhof hatte der Triebfahrzeugführer eine Person im Gleisbereich erkannt, einen Achtungspfiff getätigt und im Anschluss eine Schnellbremsung eingeleitet.

Trotz seines schnellen Handelns konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Zug und dem Mann nicht mehr verhindert werden. Der Mann wurde dennoch nur leicht verletzt.