Bullensamen für die ganze Welt

Absamen, sexen — über nichtalltäglichen Themen haben sich Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy und die Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Waldsee, Shqipe Karagja, beim Formenbesuch der RBW (Rinderunion Baden–Württemberg) Genetik GmbH, Labor Bad Waldsee, informiert. Auf dem Programm standen eine tolle Firmenpräsentation sowie die Besichtigung der Laborräume.

Die Arbeit des Absamens erledigen die etwa 34 Bullen in Bad Waldsee und 38 Bullen in Herbertingen. Landwirte, die Viehzucht betreiben, können sich den „Papa“ ihres Kälbchens in einem Katalog aussuchen.

Die Arbeit des Sexens übernehmen seit Mai 2020 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bad Waldseer Labor. Hier produziert die RBW Genetik GmbH erfolgreich für die Milchviehbetriebe in Baden–Württemberg, aber auch für nationale und internationale Kunden gesextes Sperma. Nahezu 300.000 Dosen wurden in 2022 gesext produziert. Durch das Sexen wird das Geschlecht des Samens bestimmt. Es können gezielt weibliche oder männliche Samen entfernt werden. Die Landwirte können so bei der Bestellung der Samen bereits das Geschlecht bestimmen und festlegen, ob ein Kuh– oder ein Bullenkälbchen zur Welt kommen soll. So können gezielt Kuhkälber für die Nachzucht oder aber Bullenkälber für die Bullenmast gezeugt werden. Im Labor werden zusätzlich auch schon im Vorfeld die Samen auf Qualität und dergleichen untersucht.

Die Umfirmierung RBW Genetik GmbH in Bad Waldsee fand am 21. Mai 2019 statt. Im Herbst wurde mit dem Umbau der Station (Gebäude und Stallungen) in Bad Waldsee begonnen und ab Februar 2020 wurden vier Mitarbeit in den USA ausgebildet. Das neue Labor für die Genetik wurde im März 2020 eingerichtet und im April 2020 in Betrieb genommen. Am 4. Mai 2020 wurde das erste gesexte Sperma tiefgefroren. Die Wahlmöglichkeit des Geschlechts der Rinder kam bei den Kunden der RBW sehr gut an und die Nachfrage wuchs so stark, dass bereits im Dezember 2020 erweitert wurde.

Die RBW entstand aus sämtlichen Zucht– und Besamungsorganisationen des Bundeslandes Baden–Württemberg. Der Sitz ist in Herbertingen im Landkreis Sigmaringen. Als kompletter Partner für den gesamten Rinderbereich mit seiner breiten Rassenpalette ist die RBW Ansprechpartner in den Bereichen Herdbuch, Herdentypisierung, Besamung und Vermarktung. Mit über 71.539 vermarkteten Tieren im Jahr 2022 ist die RBW mit ihren Töchtern einer der größten Zucht– und Nutzrindervermarkter des Landes Baden–Württemberg. Über die verschiedenen Absatzwege konnten über 56.900 Bullenkälber, rund 3400 Jungkühe und Kühe, über 1000 tragende Rinder, rund 700 Zuchtbullen sowie knapp 1200 Jungrinder und 7600 Kuhkälber vermarktet werden. Mit über 1,1 Mio. verkauften Dosen Rindersperma und 207.436 Herdbuchkühen gehört die RBW zudem zu den größten Rinderzuchtunternehmen Deutschlands.