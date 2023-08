Bürgerstiftung schenkt Laptops bedürftigen Menschen

Drei gebrauchte Laptops, die sich noch in einem top Zustand befinden, hat die Firma Münster Stegmaier Rombach (MSR) Family Office GmbH Bad Waldsee laut einer Mitteilung an die Presse der Bürgerstiftung Bad Waldsee zur Verfügung gestellt, um sie bedürftigen Mitmenschen in Bad Waldsee zu schenken.

Matthias Haag von der Bürgerstiftung setzte sich daraufhin mit Ute Miller vom Fachbereich Sicherheit, Ordnung, Abteilung Soziales der Stadt in Verbindung, um genau die Menschen zu finden, die dringend ein Laptop benötigen und sich keines leisten können. Sofort konnte Ute Miller zwei Personen (Schülerinnen) nennen, die dringend eines benötigen, für die Schule und um Bewerbungen zu schreiben.

„Ich bin der Stadt sehr dankbar, dass sie darum schauen, dass die Geräte in die richtigen Hände kommen und die Bürgerstiftung sowie die Firma MSR Family Office damit Menschen helfen können“, so Matthias Haag. Auch Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy sind von der Spendenaktion begeistert. „Das ist von Bad Waldseern für Bad Waldseer. Dies zeigt großen Zusammenhalt und soziales Engagement“, so die Stadtspitze.

Die Bürgerstiftung Bad Waldsee ist eine gemeinnützige, überkonfessionelle und überparteiliche Einrichtung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen für Menschen, die in Bad Waldsee leben.

Die Stiftung will dem Gemeinwohl dienen, das Gemeinwesen stärken und Innovationen fördern. Sie will mit ihrem Angebot das staatliche und kommunale Angebot ergänzen und in sozialen Bereichen tätig werden, für die keine oder zu wenig öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Sie will Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Waldsee bei deren Tätigkeiten für das Gemeinwesen unterstützen. Die Stiftung möchte ihre Ziele durch Einwerben von Zustiftungen und Spenden erreichen, um Projekte, die mit dem Stiftungszweck im Einklang stehen, zu fördern, zu entwickeln oder selbst zu verwirklichen. Bürgerinnen und Bürger sollen zum ehrenamtlichen Engagement ermuntert werden.