Große Pläne verfolgt die Bürgerstiftung Bad Waldsee: Stiftungsrat und Vorstand beschäftigen sich aktuell mit einem Hospiz für die Große Kreisstadt, wie beim Pressegespräch am Mittwoch bekannt wurde. Die ersten Gespräche wurden bereits geführt. Ob das Projekt aber tatsächlich umgesetzt wird, hängt auch an bereitwilligen Spendern.

„Gemeinsam mit dem Stiftungsrat haben wir uns auf den Weg gemacht, Vorüberlegungen anzustellen, ob wir in der Lage sein könnten, ein Hospiz in Bad Waldsee ins Leben zu rufen“, formuliert Vorstand Matthias Haag das erste große Projekt der Bürgerstiftung und lächelt angesichts des bewusst im Konjunktiv gehaltenen Satzbaus. „Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das stemmen können oder nicht“, so Haag. Es ist also längst nicht klar, ob dieses Großprojekt jemals realisiert wird. „Können wir das, wollen wir das und schaffen wir das?“, sind laut Haag Fragen, die innerhalb der Bürgerstiftung intensiv diskutiert werden.

Mit wem Gespräche geführt werden

Für die nötigen Erkenntnisse führen die drei Vorstände Haag, Lothar Hanser und Ulrich Mast sowie die Stiftungsräte aktuell Gespräche oder werden sie noch führen. Zu den Gesprächspartnern zählen die St.-Elisabeth-Stiftung, OSK, Stadt, Pfarrer, Krankenkassen, Bürgerstiftung des Landkreises, Hospize in der näheren Umgebung und auch die örtliche Hospizgruppe. „Es wäre doch schön, wenn wir so eine Einrichtung in Bad Waldsee hätten“, erklärt Haag und zeigt auf, dass sich einige Waldseer ein Hospiz wünschen würden. „Es gab Waldseer, die auswärts sterben mussten und nicht in einer Institution in Bad Waldsee.“

Die Schließung des Waldseer Krankenhauses fachte die Hospiz-Idee weiter an. Laut dem Vorstandsteam könnten im ehemaligen Klinikgebäude eventuell Räume genutzt werden. Pflegepersonal, das früher im Waldseer Krankenhaus tätig war, könnte vielleicht im Hospiz arbeiten, so die Gedanken des Bürgerstiftungsvorstands dazu. „Aber man muss mit Bedacht und Vorsicht vorgehen. Wir sind noch nicht so weit“, zeigt Haag nochmals den aktuellen Stand der Dinge auf.

Erste Zwischenentscheidung bis März 2023

Sämtliche Informationen sollen zunächst zusammengetragen und die Gespräche bis Jahresende abgeschlossen sein. Im ersten Quartal des neuen Jahres soll dann die Entscheidung gefällt werden, ob die Bürgerstiftung den nächsten Schritt geht. Eine tatsächliche Realisierung wäre da immer noch in weiter Ferne. „Hilfreich wäre es, wenn wir aus der Waldseer Bürgerschaft Resonanz bekämen, wer uns unterstützen und Geld für das Projekt geben würde“, erläutert Haag. Ein Hospiz kostet schließlich viel Geld. Und obwohl die Krankenkasse im Fall der Fälle einen Großteil der anfallenden Kosten stemmen würde („Da müssen wir schauen, dass wir sie mit ins Boot holen“), müsste ein bestimmter Prozentanteil doch fix von den Waldseern selbst übernommen werden. Und so sucht die Bürgerstiftung weiter Spender.

In Anbetracht des Großprojekts wollen die Verantwortlichen aber keinesfalls die Alltagsunterstützungen aus den Augen verlieren. Diese finanziellen Hilfen standen im ersten Jahr ‐ seit der Gründung im November 2022 ‐ nämlich im Fokus. Rund 5.500 Euro sind in unterschiedliche Projekte geflossen. Dazu zählten anfänglich Anschaffungen für Kindergärten. „Es kam aber Kritik von verschiedenen Seiten auf, warum wir Institutionen unterstützen, die die Stadt oder Kirche selbst bezahlen könnte.“

Keine Gegenstände, sondern Veranstaltungen finanzieren

Diese Kritik nahm die Bürgerstiftung zum Anlass keine Gegenstände mehr zu finanzieren, sondern Veranstaltungen von und für Kinder und Jugendliche. Und das soll auch in den nächsten Jahren der Fall sein. Mithilfe einer Spende in Höhe von 10.000 Euro können Betreuungseinrichtungen oder Tagesstätten ihre Ausflüge oder Abschlüsse ermöglicht werden.

Auch dem Kinderschutzbund, der Kulturveranstaltung Umanand und dem Förderverein der Jugendmusikschule wurden unter die Arme gegriffen. Vereinzelt seien auch Einzelpersonen unterstützt worden. Zwischen 15 und 20 Anträge gingen bei der Bürgerstiftung im ersten Jahr ein. Und es dürfen viele weitere folgen, wie die Verantwortlichen betonen. Aktuell befinden sich in der Stiftungskasse rund 275.000 Euro ‐ davon 110.000 Stiftungskapital und die 150.000 Euro Spende von Gerda Hymer und ihrer Familie. Sollte das Hospiz-Projekt weiter verfolgt werden, wird das Geld aber nicht ausreichen.

Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung, die eine gemeinnützige, überkonfessionelle und überparteiliche Einrichtung darstellt, sind also zufrieden mit dem ersten Jahr. „Es hat sich sehr erfreulich entwickelt“, so Haag.

Das Spendenkonto der Bürgerstiftung Bad Waldsee lautet: DE25 6006 9350 0020 9460 07. Weitere Informationen unter: www.buergerstiftung-badwaldsee.de