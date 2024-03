Bürgerinitiative stemmt sich erneut gegen Windradflächen

Die Bürgerinitiative Lebenswerter Haistergau (BI) spricht sich gegen Windräder auf den vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO) im Teilregionalplan Energie ausgewiesenen Flächen bei Osterhofen und Neuwaldsee-Urbach südöstlich von Mittelurbach aus.

In einer Stellungnahme fordert die BI, die beiden Gebiete aus der Planung herauszunehmen und verweist dabei auch auf das Wurzacher Ried. Dass komplette Flächen gestrichen werden, ist zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Das erklärt RVBO-Verbandsdirektor Wolfgang Heine auf Anfrage von Schwäbische.de.

Bereits einmal einen Windpark verhindert

Die Bürgerinitiative macht in ihrem Schreiben an den Regionalverband, das Schwäbische.de vorliegt und unter anderem an die Landratsämter Biberach und Ravensburg sowie die Stadt Bad Waldsee und das Regierungspräsidium Tübingen geschickt und von BI-Vorstand Andrea Hagenlocher unterzeichnet wurde, vor allem auf Artenschutzthemen aufmerksam.

Zur Erinnerung: Die BI hatte bereits 2017 gegen die von der Stadt geplanten sechs Windräder im Tannenbühl mobil gemacht, vor allem mit dem intensiven Verweis auf Rotmilane. Das Vorhaben wurde nicht umgesetzt.

Lebensraum von seltenen Vögeln

Zu den jetzigen Vorhaben erklärt die BI in ihrem Schreiben zunächst, dass sich der Haistergau von Mennisweiler im Süden bis Buch im Norden erstrecke und von der Endmoräne Richtung Bad Waldsee begrenzt werde. Die Begrenzung im Osten geschehe durch die Grabener Höhe/den Haisterkircher Rücken, in direkter Nachbarschaft des europadiplomierten Wurzacher Beckens.

Beim Weiten Ried sowie dem Naturschutzgebiet Mauchenmühle handele es sich um Lebensraum von seltenen und geschützten Vogelarten. Genannt werden etwa Kiebitze, Waldrappen, Kraniche, Schwarzstörche oder Grau- und Silberreiher. Hinzu kämen Kreuzkröten.

Im Golfparkgelände seien zudem zwölf Fledermausarten nachgewiesen worden. Aufgezählt werden neben Rotmilanen und Falken zudem mehrere Greifvogelarten wie Wespenbussarde oder Schlangenadler sowie in den Nachtzeiten Uhus und Eulen im Wurzacher Ried und im gesamten Haistergau. Diese Fläche sei für Wasserbüffelhaltung und Wiedervernässung zwecks Klimarettung hoch geeignet, so die BI.

Gleitschirmflieger im Gebiet

Das geplante Windradgebiet bei Osterhofen gehöre, auch nach Untersuchungen des Landratsamts, zu hoch priorisierten Feldlerchenlebensräumen, zählt die BI auf. Zudem sei das Haisterkircher Urstromtal auch Raststätte für Durchzügler vom Federsee zum Wurzacher Ried und Rohrsee.

Weiterhin gebe es auf dem Gebiet zwei Schleppflächen des Deutschen Hängegleiterverbands für Gleitschirmflieger, zu denen Abstand eingehalten werden müsse.

Der Haistergau werde zudem als Naherholungsgebiet der Kurstadt Bad Waldsee genutzt, macht die BI deutlich. Außerdem gebe es durch Windräder Gesundheitsgefahren durch Infraschall und Druckpulse für Mensch und Tier, ist sich die BI sicher und verweist zudem auf die „illegale Fällung“ von drei Greifvogelhorstbäumen am Petersberg im Frühjahr 2021, was zur Anzeige gebracht worden sei. „Damals wurde uns erklärt, dass sie im Fall eines geplanten Windparks so zählen würden, als gäbe es sie noch“, führt die BI zu den gefällten Bäumen aus.

BI: Ein relevanter Zugvogelkorridor

Die andere geplante Windradfläche zwischen Blasiberg und Neuwaldsee sei ein Nahrungshabitat für verschiedene Vögel. Im Haistergau müssten Rast- und Brutvögel geschützt werden, da es sich um einen relevanten Zugvogelkorridor und um ein landesweites Schwerpunktvorkommen im Zusammenhang und direkter Nachbarschaft mit dem Wurzacher Ried handele.

Möglichkeit für Stellungnahmen: Das sind die Fristen Im Zuge des Anhörungsverfahrens sind Änderungen möglich. Noch bis 29. März kann die Öffentlichkeit Stellungnahmen zum Teilregionalplan abgeben. Bis 29. April haben Träger öffentlicher Belange – also beispielsweise Kommunen oder Fachbehörden – die Möglichkeit dazu.

Was sagt der Regionalverband? Zur konkreten Einsendung der BI macht der RVBO noch keine Angaben, da alle Stellungnahmen erst geprüft werden müssen. Nach Ablauf der Fristen (siehe Kasten) geht Verbandsdirektor Wolfgang Heine davon aus, dass es für alle drei betreffende Landkreise mehr als 1000 sein werden. Die Prüfung werde mehrere Monate dauern, mit Ergebnissen ist vor Herbst also eher nicht zu rechnen. Danach geht es in eine zweite Anhörungsphase nur zu vorgenommenen Änderungen.

Triftige Gründe sind nötig

Grundsätzlich erklärt Heine, dass viele der Stellungnahmen, die bereits eingetroffen sind, die Hoffnung beinhalten, dass gesamte Flächen aus dem Teilregionalplan Energie herausgenommen werden. Das sei grundsätzlich zwar möglich, aber unwahrscheinlich. Denn dazu brauche es triftige Gründe.

Wir gehen nach der langen und sehr gründlichen Planungsphase davon aus, dass die Flächen, die wir in diese Anhörungsphase gegeben haben, grundsätzlich Bestand haben.

Wahrscheinlicher und mit eingerechnet sei, dass in einzelnen Fällen nachjustiert werde - also bezogen auf einzelne Gebietsabgrenzungen, weil beispielsweise bei einem Gehöft die Siedlungsabstände nicht ausreichend sind. Dann werde nachgeschärft und die Fläche entsprechend angepasst. Dass wegen Siedlungsabständen ein ganzes Gebiet gekippt wird, sei aufgrund der gründlichen Vorplanung nahezu ausgeschlossen.

Verzicht auf ein komplettes Gebiet ist unwahrscheinlich

Was könnte ein triftiger Anlass sein, um ein komplettes Gebiet aus der Planung zu entfernen? Laut Heine beispielsweise gravierende Gründe der Bundeswehr oder der zivilen Luftfahrt, falls deren Korridore betroffen sind. Diese Belange seien aber im Vorfeld ebenfalls schon ausführlich geprüft worden.

Arten- und Naturschutzgründe, welche beispielsweise die BI ins Feld führt, seien ebenfalls „intensiv abgearbeitet“ worden. Auch hier seien Änderungen an den Gebietsabgrenzungen nach entsprechend gravierenden Hinweisen möglich. Der Verzicht auf ein komplettes Gebiet sei jedoch „relativ unwahrscheinlich.“

Teilregionalplan Energie Beschluss war am 8. Dezember Der Entwurf des Teilregionalplans Energie, der die drei Landkreise Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen umfasst, wurde am 8. Dezember von der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben für die erste Anhörungsrunde, die derzeit läuft, beschlossen. Das Planwerk umfasst unter anderem die Raumnutzungskarte mit den Flächenkulissen Windenergie und Photovoltaik sowie den Umweltbericht.

Der Teilregionalplan Energie beinhaltet auf alle drei Landkreise bezogen eine Gesamtfläche von 2,5 Prozent für Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Das gesetzlich vorgegebene Ziel sind 1,8 Prozent. „Wir haben also Spielraum für Änderungen, die es sicher schon aufgrund der Einsendungen von Fachbehörden geben wird“, so Heine.