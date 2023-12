Brassband Oberschwaben-Allgäu in der Stadtpfarrkirche St. Peter

Ein musikalisches Erlebnis der etwas anderen Art wird am Sonntag, 7. Januar, in der Pfarrkirche St. Peter in Bad Waldsee von der Brassband Oberschwaben-Allgäu geboten.

Die Band setzt sich ausschließlich aus Blechbläsern und Schlagwerkern des süddeutschen Raumes zusammen und zählt zu den wenigen deutschen Brassbands, welche in authentisch englischer Besetzung musizieren. Dabei ist die musikalische Vielfalt und Flexibilität des Ensembles ungewöhnlich groß. Neben klanggewaltigen Chorälen und Originalwerken für Brassbands erklingen ebenso klassisch symphonische Werke.

Die Brassband Oberschwaben-Allgäu spielt in Bad Waldsee unter der Leitung des Dirigenten Joachim Weiß. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.