Bildungsstiftung sponsert iPads für Realschul-Abschlussklassen

Einen symbolischen Scheck in Höhe von 25.000 Euro für die Anschaffung von iPads im Schulunterricht hat die Bildungsstiftung Bad Waldsee in der vergangenen Woche am Rande der Bildungsmesse an die Realschule beziehungsweise an die Stadt als Schulträgerin übergeben. Am Montagabend stimmte nun auch der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung dieser Geldspende im Rahmen der Digitalisierung an Schulen formal zu ‐ und zwar einstimmig.

Wie berichtet, wird diese zweckgebundene Geldsumme für die Anschaffung von iPads in allen Abschlussklassen der Realschule verwendet. Damit sollen den Schülerinnen und Schülern zum Ende ihrer Schulzeit und vor dem Übergang in den Beruf oder in weiterführende Schulen „wichtige und umfassende Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien“ vermittelt werden, wie es dazu in der Beschlussvorlage an den Gemeiderat hieß.

Ein Ungleichheit ist nun beglichen

Dieses Ziel und die entsprechende Ausstattung seien Bestandteil des Medienentwicklungsplanes an der Schule. Die Bürgermeisterin dankte der Bildungsstiftung für diese Geldspende, mit deren Hilfe „nun alle vier Abschlussklassen iPads nutzen können und somit eine bestehende Ungleichkeit beglichen werden konnte“, betonte Monika Ludy.

Diskussionsbedarf sah das Gremium bei diesem Thema keinen. Lediglich Stadträtin Bernadette Behr merkte an, dass man von dieser Scheckübergabe bei der Messe noch vor der dafür notwendigen Zustimmung des Gremiums am Samstag aus der „Schwäbischen Zeitung“ erfahren habe und sie das „etwas verwundert“. Wie OB Matthias Henne ausführte, habe es sich bei der Überreichung um einen „symbolischen Akt“ gehandelt, der thematisch gut zum Format der Bildungsmesse gepasst habe. „Das kommt immer wieder vor, dass eine solche Übergabe etwas vorher passiert, zumal Sie der Annahme und Vermittlung von Spenden manchmal ja mit etwas Verzug zustimmen ‐ je nach Tagesordnung des Gemeinderates“, so der Oberbürgermeister in seiner Begründung.

So begründet die Stadtverwaltung ihr Vorgehen

Wie mehrfach berichtet, muss der Gemeinderat gemäß Gemeindeordnung in öffentlicher Sitzung über die Annahme und Vermittlung von Spenden und Zuwendungen an die Kommune entscheiden, um bei diesen Verfahren größtmögliche Transparenz zu wahren. Nach Ansicht der Stadtverwaltung Bad Waldsee steht einer Annahme besagter iPad-Geldspende von der Bildungsstiftung nichts im Wege. „Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegt ausschließlich dem Oberbürgermeister sowie der Bürgermeisterin. Geld- oder Sachspenden können vom Oberbürgermeister oder der Bürgermeisterin unter Vorbehalt entgegengenommen werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage dazu weiter.

Henne und Ludy hoben bei diesem Tagesordnungspunkt auch übereinstimmend hervor, dass die Bildungsmesse auf der Bleiche „eine großartige Sache“ gewesen sei ‐ und zwar gleichermaßen für Jugendliche wie Aussteller. „Als Stadt sind wir für dieses ehrenamtliche Engagement der Bildungsstiftung und dem neu im Boot befindlichen Unternehmerforum außerordentlich dankbar“, unterstrich der OB.