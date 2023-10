Bilderwechsel in der Galerie Waldsee-art

Die Künstlerinnen Hedwig Gaile und Edeltraud Traebert zeigen ab Mittwoch, 1.November, in der Galerie Waldsee-art in ihrer Doppelausstellung einen äußerst interessanten Querschnitt aus ihrem jeweiligen künstlerischen Schaffen. Hier treffen laut Pressemitteilung Abstraktion und expressive Darstellung auf Fotorealismus sowie wie Acryl und Strukturmittel auf den sanften Hauch der Ölfarbe wie beispielsweise in großformatigen Wolkenbildern. Ein Ziel dieser Ausstellung ist es, den Besuchern zu zeigen, dass Kunst sehr viele Facetten hat und dass sich auch in einem kleineren Raum noch Platz für Kunst findet, denn auch kleine Kunstwerke haben oft große Wirkung, heißt es in der Mitteilung weiter.