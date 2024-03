Betrüger in Waldsee und Weingarten unterwegs

Zwei ähnliche Betrugsfälle wurden der Polizei am Donnerstagnachmittag gemeldet.

Gegen 17 Uhr wurde laut Polizeibericht ein 67-Jähriger auf dem Friedhofsparkplatz in Bad Waldsee von einem Mann angesprochen. Dieser behauptete, den 67-Jährigen von früher zu kennen und von ihm Geld für Benzin zu benötigen. Der 67-Jährige übergab dem Unbekannten ebenfalls Bargeld. Als „Entschädigung“ übergab der Unbekannte seinem Opfer minderwertige Armbanduhren.

Davor, kurz nach 15 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Franz-Beer-Straße in Weingarten einen 79-Jährigen an und bat um Bargeld für eine Tankfüllung. Der Senior gab dem Unbekannten Geld und erhielt dafür minderwertige Lederjacken und Armbanduhren.

Bei beiden Taten fuhr der Unbekannte nach Erhalt des Bargelds mit seinem Pkw mit mutmaßlich italienischer Zulassung weg. An Bord war jeweils ein zweiter Mann, der jedoch während der Gespräche sitzen blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und prüft derzeit, ob es sich bei den Taten um den jeweils selben Täter gehandelt hat. Dieser soll ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben und gutes Deutsch gesprochen haben.

Personen, denen der oder die Täter sowie der Pkw aufgefallen sind, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 oder 07524/40430 an die Polizei wenden. Des Weiteren bitten die Ermittler etwaige weitere Opfer, sich zu melden.