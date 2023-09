Ein Grundstück in Eibhaus sorgt derzeit für Diskussionen in Reute-Gaisbeuren. Leser haben die „Schwäbische Zeitung“ auf den unklaren Betrieb dort aufmerksam gemacht und ihre Verwunderung über die dortigen Vorgänge geschildert. So reagieren Stadt und Firmenbetreiber darauf.

Eibhaus ist auf dem Ortsschild in gelber Farbe mit grünem Hintergrund zu lesen. Wiesen prägen die Szenerie an dieser Stelle. Es herrscht Ruhe. Lediglich ein Anwesen mit mehreren Häusern und aufgeschüttetem Boden und Kies fallen dem Betrachter auf. Und hier liegt der Stein des Anstoßes für mehrere Reutener.

Schweres Gefährt auf den Straßen unterwegs

Wie die SZ-Leser berichten, würde von dem Grundstück in Eibhaus aus schweres Gefährt über die Straßen rollen, das dort aber eigentlich gar nicht fahren dürfte. Gemeint sind damit tonnenschwere Baumaschinen einer Gartenbaufirma, die ihren Firmensitz laut Internetportalen eigentlich in Baienfurt hat.

Doch das Anwesen in Eibhaus werde mehr und mehr für Geschäftszwecke genutzt. Augenscheinlich diene es als Lager für Erde, Kies und allerlei Großmaterial für Auftragsarbeiten. Nun spekulieren mehrere Reutener, ob dieser Geschäftsbetrieb überhaupt genehmigt ist und ob die schweren Fahrzeuge dort generell entlang fahren dürfen.

So reagiert die Stadt Bad Waldsee

Diese Fragen hat die „Schwäbische Zeitung“ an die Waldseer Stadtverwaltung weitergegeben. Aus dem Verwaltungsneubau fällt die Antwort dazu knapp aus: „Die Stadt Bad Waldsee hat mit dem Eigentümer Kontakt aufgenommen.“ Der zweite Satz der kurzen Stellungnahme gibt etwas mehr Licht ins Dunkel:

Mittel- bis langfristig ist es angedacht, dass der Standort der Gartenbaufirma in Eibhaus aufgegeben wird und eine andere geeignetere Fläche gesucht wird. Stellungnahme der Stadt

Vieles bleibt also unklar beziehungsweise nebulös. Es scheint also tatsächlich ein Standort der Gartenbaufirma zu sein. Doch ob dieser genehmigt ist, wird von der Stadt nicht explizit beantwortet. Klar ist lediglich, dass das Areal für der „Betrieb“ nicht ideal geeignet ist. Die interessierten Reuter werden also noch etwas Geduld aufbringen und abwarten müssen.

Der betroffene Firmenbetreiber ließ eine SZ-Anfrage dazu unbeantwortet.