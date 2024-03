Der Spiegel-Bestseller Autor Christian Klepp berichtet am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr im Erwin-Hymer-Museum im Rahmen der Live-Reportagen von seinen Forschungsreisen in die abgelegensten Winkel der Erde. Dabei erwecke er spannende Geschichten zum Leben, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten.

Die Erde intensiv studiert

Mehr als 25 Jahre lang habe der promovierte Geowissenschaftler Klepp die komplexen Funktionsweisen des Erdsystems studiert, die unterschiedlichsten Landschaften erkundet und sich dabei Erde und Klima mit Leib und Seele ausgesetzt. Seine intimen Momente in der Natur halte er in vielfach ausgezeichneten Fotografien fest, für die er teils mehrere Jahre Geduld aufbringen musste.

Mit einer Mischung aus allgemeinverständlichem Geowissen und persönlichen Erlebnissen appelliere Klepp an einen respektvollen Umgang mit dem Wunderwerk Erde.

„Wunderwerk Erde - Wie unser Planet funktioniert“ findet in der Veranstaltungshalle des Erwin-Hymer-Museums, statt. Tickets sind an der Museumskasse, unter [email protected] und Tel. 07524/97667600 erhältlich. Alle Informationen zur Veranstaltung und kosten 20 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Tageskasse (inklusive Museumseintritt). Es ist auch möglich, ein 3-Gänge-Menü dazu zu buchen. Kostenpunkt: 50 Euro.

Wie man Karten gewinnen kann

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5 x 2 Karten für den Vortrag. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 12. März, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Tel.: 07524/978711