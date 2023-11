Als kürzlich rund 30 Bürger und Gäste der Kurstadt im Tannenbühl mehrere Greifvögel zum „Greifen“ nah erleben durften, zückten diese fleißig ihre Smartphones für Fotos und Filmchen. Auf Initiative des früheren Stadtförsters und heutigen Wanderbegleiters Kurt Nold war an diesem Nachmittag der Haidgauer Falkner Daniel Paulat mit vier Tieren zu Gast. Einige Zuschauer ließen die Raubvögel sogar selbst fliegen mit Unterstützung von Paulats Söhnen Elias und Darius ‐ und sie waren hin und weg von diesem Natur-Schauspiel.

Einen Wüstenbussard mit Namen Hannah oder ein Falke namens Jonny bekommt man nicht alle Tage in freier Wildbahn zu sehen. Umso interessanter war es zu erleben, dass diese Greifvögel mit scharfen Krallen und Hakenschnäbeln ihrem „Herrchen“ aufs Wort folgten und Paulat sogar seine Wange an Hannahs Kopf schmiegen durfte.

Falkner Daniel Paulat aus Haidgau und Wüstenbussard Hannah vertrauen sich blind. (Foto: Foto: Stefanie Keppeler )

Besagter Greifvogel, der auch bei der Krähenvergrämung in der Region zum Einsatz kommt, lebt seit mehr als zehn Jahren bei der Familie. „Er ist zutraulich, hat aber seine Wild- und Jagdschärfe nicht verloren“, erläuterte der Falkner seinem ahnungslosen Publikum. Oder wer hätte gewusst, dass diese Raubvögel achtmal besser sehen können als der Mensch und dass auch ihre optische Farbempfindung viel sensibler ausgerichtet ist?

Ein besonderes Hobby

Paulat betreibt seine Haidgauer Falknerei mit aktuell 18 Greifvögeln im Nebenerwerb und ist hauptberuflich als Bilanzbuchhalter in einem Unternehmen tätig. Um überhaupt Raubvögel wie sein Fleckenuhu oder seine Käuze, Bussarde und Falken halten zu dürfen, musste der 44-jährige Familienvater zunächst eine Jägerprüfung ablegen als Grundstein für die spätere Falknerprüfung, die er in Mecklenburg-Vorpommern bestand. „Schon als Kind war ich begeistert von diesen Vögeln und das ist bis heute so geblieben“, erzählte Paulat seinen Zuhörern, wie er zu diesem spannenden Hobby gefunden hat.

2009 startete er in Haidgau mit zwei Wüstenbussarden als erstem Zuchtpaar und seither erweitert er seine Zuchtstation laufend. Inzwischen bietet die Falknerei auch Workshops, Vorführungen und Fotoshootings an, zu denen Interessierte bis aus München nach Haidgau kommen. Seit Corona nimmt das Interesse an Erlebnissen in der freien Natur bekanntlich immer mehr zu und so ist auch hier die Nachfrage hoch.

Die Begeisterung für Tierhaltung war dem Haidgauer im Tannenbühl anzumerken, als er seine vier Vögel vorstellte, während diese handzahm auf seinem ausgestreckten Arm verharrten. Dabei bringt dieses besondere Hobby reichlich Arbeit mit sich: Allein für Fütterung, Reinigung der Volieren und Training wendet Paulat eigenen Angaben zufolge täglich drei Stunden auf. Verlassen kann er sich dabei auf die Unterstützung seiner Frau Doris und seiner elfjährigen Zwillingssöhne, die sich von der väterlichen Begeisterung für Greifvögel ebenfalls schon anstecken ließen.

Der Höhepunkt war die Flugshow

Die beiden Jungs waren es dann auch, die die Flugshow zum Höhepunkt führten und die Greifvögel auf offenem Feld hin- und herfliegen ließen. Ein kurzer Pfiff von Elias genügte, um Hannah auf dem ausgestreckten Arm seines Bruders Darius zum raschen Abflug in seine Richtung zu bewegen ‐ mit sanfter Landung auf dem dicken Handschuh, wo ein Fleischstückchen als Belohnung wartete.

Es war herrlich anzusehen, wie elegant und majestätisch sich diese in der Luft bewegten. Allerdings sind sie von Natur aus natürlich jederzeit dazu bereit, ihre Beute am Boden mit schnellem Flügelschlag zu „greifen“. So wird Paulats Spitzensportler Jonny im Sturzflug bis zu 380 Kilometer pro Stunde schnell, wie der Falkner seinem aufmerksamen Publikum nach kurzem Rätselraten verriet.

Die Falknerei Paulat bietet verschiedene Veranstaltungen auf ihrem Gelände an und kommt mit ihren Greifvögeln auch zu Kindergeburtstagen und anderen Events. Weitere Infos und Buchungsanfragen unter www.falknerei-paulat.de.