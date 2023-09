Die Franziskanerinnen von Reute haben ihr neues Jahresprogramm für 2024 vorgestellt. Es verspricht ein vielfältiges Angebot für Menschen jeden Alters. Unter dem Motto „Beschenk‘ dich selbst im Kloster Reute“ öffnet das Franziskanische Zentrum Kloster Reute seine Tore, um Besucher einzuladen, anzukommen, zu reflektieren, zu fragen, zu lachen, und sich zu erholen ‐ all dies auf vielfältige und einzigartige Weisen.

Neben bewährten Kursen und Seminaren beinhaltet das Programm auch Wanderexerzitien, Besinnungstage mit Filmen, Freizeiten und die Möglichkeit, Tage in Klosteratmosphäre zu erleben. Diese Angebote sollen dazu beitragen, Körper und Geist zu stärken und innere Ruhe und Inspiration zu finden.

Einen besonderen Schwerpunkt im Jahresprogramm bilden die spirituellen Angebote. Unter der Leitung von Schwester M. Franziska Bachmann und ihrem Team möchten diese Veranstaltungen den ganzen Menschen ansprechen. Die Bibliodrama-Tage beispielsweise bieten einen ganzheitlichen und sinnlichen Zugang zu biblischen Texten, während Besinnungstage kurze Auszeiten im hektischen Alltag ermöglichen. In den Tagen rund um Ostern und Weihnachten können Besucher die Festtage vertieft erleben und sie im Kreise der Schwesterngemeinschaft feiern. Diese spirituellen Erfahrungen werden durch künstlerisch-kreative Angebote ergänzt. Schwester M. Franziska selbst hebt die Besinnungstage „Unterwegs mit Franz und Klara ‐ Franziskanische Spurensuche in Assisi“ als persönliches Highlight hervor. Die Möglichkeit, die franziskanische Spiritualität an authentischen Orten in Assisi zu erleben, ist stets inspirierend.

Ein bedeutender Teil des Jahresprogramms widmet sich den Gartenangeboten unter der Leitung von Schwester M. Birgit Bek. Im Rahmen der Gesundheitstage vermittelt sie auch 2024 das reiche Wissen über Klosterkräuter und Gesundheit und gibt praktische Tipps, wie man die Kraft der Kräuter im Alltag nutzen kann. Ein Erlebnis versprechen die „Entdeckungen rund um die Biene“ mit der Klosterimkerin Schwester M. Hiltrud Wachter. Neben Tagesseminaren laden regelmäßige öffentliche Gartenführungen zum Besuch im Kloster ein. Diese finden jeweils am ersten Dienstag des Monats um 18.30 Uhr und am dritten Samstag um 14 Uhr statt.

Für Schwester M. Tobia Hartmann und ihr Team stehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelpunkt. Das Franziskanische Zentrum Kloster Reute bietet für sie eine breite Palette an Angeboten. Die Termine für Kommunionkinder im Kloster sind besonders beliebt und sorgen stets für lebendiges Treiben auf dem Klosterberg. Die Freizeiten, Auszeittage, Familientage und eine Reise nach Assisi bereichern das Angebot für junge Menschen. Interessierte Frauen haben auch außerhalb der festen Termine die Möglichkeit, am Klosterleben teilzunehmen.

Neben den spirituellen Angeboten gibt es im Jahresprogramm für Erwachsene Kurse zur Lebenshilfe und Lebensgestaltung, darunter Themen wie gewaltfreie Kommunikation, Familienstellen und Unterstützung für Menschen in helfenden Berufen.

Das Kloster Reute ist ein beliebter Ort für Tagungen und Seminare von Gruppen, Unternehmen und Gremien. Die Säle und Räume bieten Platz für bis zu 100 Personen und können je nach Verfügbarkeit gebucht werden. Tagungsgäste werden von der Klosterküche und dem Team der Hauswirtschaft mit frisch zubereiteten Mahlzeiten und freundlichem Service verwöhnt. Die Gästezimmer stehen auch Einzelreisenden, Pilgern und Angehörigen von Kurgästen in den nahegelegenen Kurorten offen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch während des Umbaus des Klosters ein inspirierendes Jahresprogramm anbieten können“, erklärt Schwester M. Franziska Bachmann. In den kommenden Jahren können Besucher nicht nur spirituelle Bereicherung erleben, sondern auch die bauliche Weiterentwicklung des Klosters hautnah mitverfolgen. Ein Prozess, der über die Grenzen von Ortschaft und Stadt hinaus Beachtung und Anerkennung findet.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Klosters, wo die Angebote ab Oktober auch online gebucht werden können,