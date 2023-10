Kaum wurde der bei Bürgern und Gästen beliebte „Bad Waldsee“-Schriftzug am Stadtsee wieder aufgestellt, ist er bereits verunstaltet worden. „Bad Waldsee ist Kot“ oder „WLV fckt Waldsee!“ ist auf die Buchstaben geschmiert worden.

Kein Verständnis für die sinnlose Tat

Bürger empören sich darüber in Social-Media-Kanälen sowie bei Gesprächen in der Altstadt und auch die Verwaltung ist verärgert. „Bei so einer Tat fehlen einem die Worte, es ist unfassbar“, sagte die städtische Pressesprecherin Brigitte Göppel auf Anfrage von Schwäbische.de. Am Montag sei die Schandtat entdeckt worden. Die Stadt habe Anzeige bei der Polizei gestellt.

Wie hoch der Schaden ist, konnte Göppel am Dienstag noch nicht beantworten. Jedenfalls sei es nur schwer möglich, die Schmierereien von dem Lack herunter zu bekommen. „Nun laufen Gespräche mit der Fachfirma, wie und ob die Schmierereien entfernt werden können und ob der Schriftzug deshalb nochmals abmontiert werden muss.“

Das perfekte Fotomotiv

Der Schriftzug, der zum großen Bürgerfest im Sommer 2023 provisorisch aufgestellt worden war und sich seither großer Beliebtheit erfreute, wurde kurz nach dem Fest abmontiert und monatelang wetterfest gemacht. Erst kürzlich wurde er wieder aufgestellt. Dazu wurde ein Fundament gegossen und Pflastersteine verlegt. Wegen der perfekten Kulisse mit dem Stadtsee und der Altstadtansicht im Hintergrund, ist der Schriftzug eines der beliebtesten Fotomotive in Bad Waldsee.