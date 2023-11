Auch dieses Jahr findet die Aktion Weihnachtspäckchen statt, bei der Waldseer bedürftigen Waldseern unter die Arme greifen können.

Mit kleinen Dingen gibt es die Möglichkeit, etwas beizusteuern. Die Obdachlosenhilfe braucht zum Beispiel immer wieder Spenden. Auch der Kontaktladen Die Insel, als Anlaufstelle für suchtkranke Personen, die teils auf der Straße leben oder keine richtige Wohnung haben, sind auf Spenden wie haltbare Lebensmittel, Drogerieartikel und Gutscheine zum Einkaufen angewiesen. Ebenfalls benötigt werden immer wieder gut erhaltene Jogginghosen und Winterschuhe für Männer. Eine hilfreiche Variante sind Lebensmittelgutscheine der hiesigen Supermärkte oder Metzgereien aber auch Geldspenden werden sinnvoll eingesetzt.

Gerne als Geschenk verpacken

Sie dürfen sehr gerne die Spenden als Geschenk verpacken. Mit einer kleinen Angabe, was sich darin verbirgt, helfen Sie bei der Zuordnung.

Die Spenden gehen an bedürftige Rentner/innen und Familien in Bad Waldsee. An die Obdachlosenhilfe Ravensburg (Württemberger Hof), an die Suchtkrankenhilfe Ravensburg ZfP Die Weissenau, den (Kontaktladen „ Die Insel") und Tafelläden im Kreis Ravensburg.

Informationen erteilt Manuela Pietsch:

Molitorstrasse 12, Bad Waldsee

Tel. 07524/8983

Bitte Abgabe der Spenden bis 15. Dezember 2023 bei Manuela Pietsch