Das Wirrwarr um den Bauparagrafen 13b hat die geplanten Baugebiete „Drei Eichen“ in Reute und „Rauhe Äcker“ in Mittelurbach komplett ausgebremst. Erst kürzlich hat der Gesetzgeber eine Lösung für das Problem aufgezeigt. Die Projekte können also endlich fortgeführt werden. Aber gibt es überhaupt noch Interesse am Eigenheim?

Es ist eine Frage für die Kristallkugel: Ist das Interesse an Baugebieten nach wie vor hoch oder finden sich wie in der Ravensburger Ortschaft Taldorf plötzlich keine Häuslebauer mehr. In Anbetracht der Krisen und längst nicht mehr so prallen Haushaltskonten zogen sich zuletzt einige Bauwillige vom Wunsch des Eigenheims zurück.

Nach dem vorherrschenden Bedarf in Bad Waldsee erkundigte sich Stadtrat Jörg Kirn am Montag im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT). Bürgermeisterin Ludy betonte die weiterhin große Nachfrage nach Baugrundstücken, insbesondere in Reute. Der Freie Wähler Marc Hinder bestätigte den Bedarf in der Ortschaft aus eigener Erfahrung und erntete daraufhin klopfende Zustimmung des Gremiums.

Nachverdichtung wird von Stadtrat präferiert

Kirn machte sich für eine Nachverdichtung stark, „anstatt der Versiegelung auf der grünen Wiese“. Wie Reute-Gaisbeurens Ortsvorsteher Achim Strobel erläuterte, seien betroffene Grundstückseigentümer in Reute vor ein paar Jahren angeschrieben worden. Lediglich zwei Grundstücke ließen sich auf diese Initiative hin erschließen. Übrigens: In Mittelurbach wird das Baugebiet „von einem privaten Vorhabenträger gestemmt“, wie Ludy erläuterte.

Selbst wenn das Bauinteresse in Waldsee plötzlich abebben sollte, sah Oberbürgermeister Matthias Henne darin kein Problem: „Man braucht ein Baugebiet nicht immer innerhalb von acht Wochen zu verkaufen, man kann es auch behutsam erschließen. Jetzt aber die Grundvoraussetzungen dafür zu schaffen, ist zwingend notwendig und richtig.“

Und so sprach sich der AUT einstimmig - bei zwei Enthaltungen der Grünen-Stadträte Jörg Kirn und Andreas Schuler - für die Fortsetzung der beiden Bebauungsplanverfahren aus. Bekanntlich mussten die Projekte vorübergehend gestoppt werden, weil sie im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches durchgeführt werden sollten. Es hätte also keiner Umweltprüfung bedurft. Daran stieß sich das Bundesverwaltungsgericht, das im Sommer 2023 EU-Recht verletzt sah.

Eine sogenannte Heilungsvorschrift ließ bis Jahresbeginn auf sich warten. Seither ist Paragraf 215a in Kraft, der besagt, dass eine umweltrechtliche Vorprüfung zu möglichen Umweltauswirkungen auf Natur und Landschaft zu erstellen ist. Nur wenn es erhebliche Auswirkungen gibt, muss eine vollständige Umweltprüfung samt Umweltbericht erarbeitet werden. Der Vorteil dieses Paragrafen: Der Flächennutzungsplan muss nicht abgeändert werden. Das spart Zeit und Geld.

Bis zum Jahresende muss die Satzung beschlossen sein

Bis Ende 2024 müssen die Satzungen für Baugebiete aber zwingend beschlossen werden. Für die Baugebiet „Rauhe Äcker“ und „Drei Eichen“ konnte sich die Stadtverwaltung diesen Zeitplan vorstellen, für das Baugebiet „St. Michael“ in Mennisweiler müsse jedoch das aufwendigere Regelverfahren angewandt werden.

Bereits in der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche wurde mehrheitlich beschlossen, dass „Drei Eichen“ über einen Erschließungsträger abgewickelt wird. Was das bedeutet? Wie Bürgermeisterin Monika Ludy erklärte, soll ein beauftragtes Büro die Ausschreibung übernehmen und die Bauüberwachung der Firmen. Noch nicht ganz klar sei, ob sich die Stadt selbst um die Vermarktung des Baugebiets kümmert.

Gegen einen Erschließungsträger sprach sich Marc Hinder aus.

Ich kenne keine Kommune, die mit einem Erschließungsträger zufrieden war, so der Freie Wähler.

Die zeitliche oder finanzielle Ersparnis für die überlastete Waldseer Verwaltung sah er nicht und bat darum, die Aufgaben in Waldsee zu belassen. Ludy entgegnete, dass sowohl die Baugebiete auf dem Frauenberg als auch im Ballenmoos teilweise mit Erschließungsträgern bearbeitet wurden. „Das lief sehr gut“, so Ludy und ergänzte: „Es geht um die Manpower. Wenn wir schnellstmöglich erschließen wollen, dann müssen wir die Verwaltung entlasten.“ Rita König (SPD) sowie die vier Grünen Lucia Vogel, Markus Leser, Jörg Kirn und Andreas Schuler enthielten sich bei dieser Abstimmung.

Das weitere Vorgehen

Am Montag dieser Woche einigte sich das Gremium darauf, das Büro Fassnacht aus Bad Wurzach mit der Planung zu beauftragen und die geotechnische Projektbetreuung an das Büro Dr. Ebel aus Bad Wurzach zu vergeben.

CDU-Stadtrat Edwin Jehle interessierte sich für ein mögliches Nahwärmekonzept für das Gebiet in Reute. Die Stadtspitze um OB Henne betonte, dass es keine verpflichtende Aufgabe der Kommune sei, aber aktuell ein Konzept für die Wärmeplanung erstellt und im April vorgestellt werde.